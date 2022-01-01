Цены на энергию не вернутся к довоенным показателям, предупреждают эксперты

По его оценке, может потребоваться несколько лет, чтобы заменить часть российского газа.
«Нам нужен набор поставщиков, как и во всей Европе. Я думаю, что речь идет о двух-трех годах переговоров о более долгосрочных поставках. Вариантами могут быть Катар, США, но и другие страны тоже», — сказал Бартушка.
Катар является крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа и обладает третьими по величине запасами нефти и природного газа.
Чешская Республика — один из предпочтительных партнеров Катара по добыче природного газа в месторождении Северное, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Сани. Это сверхгигантское месторождение в Персидском заливе.
Чехию ждут более суровые зимы
По словам Вацлава Бартушки, долгие переговоры приведут к тому, что Чехия столкнется с двумя-тремя суровыми зимами.
«Большой объем российского газа, около 155 миллиардов кубометров газа, который Европа потребляла из России в прошлом году, соответствует примерно 44% всего потребления. Мы просто не можем заменить его в одночасье. Ни у кого в мире нет свободных мощностей в таком объеме. Скорее, мы заменим его, сжигая больше угля или других источников», — сказал спецпредставитель.
Аналитик и миноритарный акционер ČEZ Михал Шнобр также считает следующие годы проблематичными.
«Я думаю, что на данный момент мы полагаемся на хранение сжиженного природного газа. Резервуары частично заполнены российским газом, и весной мы окажемся в ситуации, когда они будут наполовину пусты. Нас ждет то же самое, что и весной и летом этого года, но без поставок российского газа», — поясняет аналитик.
По его словам, заключить контракт на долгосрочные поставки будет очень сложно.
«Такие страны, как Катар, хорошо осведомлены о ситуации, в которой находимся мы, Чехия и вся Европа. Они захотят заключать долгосрочные контракты, но по значительно более высоким ценам, чем те, по которым мы раньше покупали газ у России», — добавляет он.
Это станет одной из причин, по которой нельзя ожидать возвращения цен на электроэнергию и газ на докризисный уровень. Кроме того, усилится потребность в экономии и повышении энергоэффективности.
«Мы пережили десятилетие, когда цены на электричество и газ были чрезвычайно низкими. Сейчас из-за конфликта в Украине мы очень быстро перешли к ситуации, когда цена выросла», — сказал Шнобр.
По его словам, нельзя ожидать, что после окончания конфликта цены вернутся на прежний уровень. Он предполагает, что цены на электрическую электроэнергию могут стабилизироваться на уровне 120-180 евро за мегаватт-час в долгосрочной перспективе, а газ можно будет импортировать по цене от 40 до 60 евро за мегаватт-час.
Источник: seznamzpravy.cz
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