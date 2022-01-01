Цены на энергию не вернутся к довоенным показателям, предупреждают эксперты

Приближается первая зима, которая будет сопровождаться высокими ценами на энергоносители. По словам специального представителя Министерства иностранных дел по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки, было бы наивно думать, что будущие зимы будут легче. Он заявил об этом в программе Otázky Václava Moravce на чешском телевидении.

По его оценке, может потребоваться несколько лет, чтобы заменить часть российского газа.

«Нам нужен набор поставщиков, как и во всей Европе. Я думаю, что речь идет о двух-трех годах переговоров о более долгосрочных поставках. Вариантами могут быть Катар, США, но и другие страны тоже», — сказал Бартушка.

Катар является крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа и обладает третьими по величине запасами нефти и природного газа.

Чешская Республика — один из предпочтительных партнеров Катара по добыче природного газа в месторождении Северное, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Сани. Это сверхгигантское месторождение в Персидском заливе.

Чехию ждут более суровые зимы

По словам Вацлава Бартушки, долгие переговоры приведут к тому, что Чехия столкнется с двумя-тремя суровыми зимами.

«Большой объем российского газа, около 155 миллиардов кубометров газа, который Европа потребляла из России в прошлом году, соответствует примерно 44% всего потребления. Мы просто не можем заменить его в одночасье. Ни у кого в мире нет свободных мощностей в таком объеме. Скорее, мы заменим его, сжигая больше угля или других источников», — сказал спецпредставитель.

Аналитик и миноритарный акционер ČEZ Михал Шнобр также считает следующие годы проблематичными.

«Я думаю, что на данный момент мы полагаемся на хранение сжиженного природного газа. Резервуары частично заполнены российским газом, и весной мы окажемся в ситуации, когда они будут наполовину пусты. Нас ждет то же самое, что и весной и летом этого года, но без поставок российского газа», — поясняет аналитик.

По его словам, заключить контракт на долгосрочные поставки будет очень сложно.

«Такие страны, как Катар, хорошо осведомлены о ситуации, в которой находимся мы, Чехия и вся Европа. Они захотят заключать долгосрочные контракты, но по значительно более высоким ценам, чем те, по которым мы раньше покупали газ у России», — добавляет он.

Это станет одной из причин, по которой нельзя ожидать возвращения цен на электроэнергию и газ на докризисный уровень. Кроме того, усилится потребность в экономии и повышении энергоэффективности.

«Мы пережили десятилетие, когда цены на электричество и газ были чрезвычайно низкими. Сейчас из-за конфликта в Украине мы очень быстро перешли к ситуации, когда цена выросла», — сказал Шнобр.

По его словам, нельзя ожидать, что после окончания конфликта цены вернутся на прежний уровень. Он предполагает, что цены на электрическую электроэнергию могут стабилизироваться на уровне 120-180 евро за мегаватт-час в долгосрочной перспективе, а газ можно будет импортировать по цене от 40 до 60 евро за мегаватт-час.

Источник: seznamzpravy.cz

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