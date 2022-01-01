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Конец благосостояния? У чехов больше всего опасений по поводу будущего

Конец благосостояния? У чехов больше всего опасений по поводу будущего

Партнер рубрики:
Kochy
10 октября
09:43
736
Из жителей стран Евросоюза у чехов самые большие опасения по поводу будущего. Это показал очередной опрос Eurobarometer, который проходил в странах ЕС в течение двух летних месяцев.

Конец благосостояния? У чехов больше всего опасений по поводу будущего

Согласно его результатам, 71% граждан Чехии ожидает ухудшения условий в следующем году, в то время как в среднем по Европе скептиков меньше 50%.

После чехов чаще всего мрачные перспективы допускают немцы. 64% из них убеждены, что энергетический кризис ухудшит ситуацию в обществе.

Кризис лидерства

По словам Яна Хартла из компании STEM, причиной внутреннего скептицизма стал так называемый кризис лидерства. «Люди понимают, что у нас серьезные проблемы с ценами на энергоносители и общей инфляцией, и в то же время считают, что правительство недостаточно компетентно, чтобы справиться с ней. Логично, что растут опасения, чем все это может закончиться», — поясняет эксперт.

Чехи также наиболее пессимистично отвечают на вопросы о том, как изменится финансовое положение их домохозяйства или экономическая ситуация в стране. 

Как нация пессимистов чехи проявили себя уже во время кризиса с коронавирусом. По данным Eurobarometer за февраль 2021 года, 63% респондентов были обеспокоены ухудшением условий жизни. На втором месте в списке оказались словенцы с 55%.

По словам Хартла, одна из причин, по которой чехи с недоверием смотрят в будущее, заключается в том, что им есть что терять.

«Мы очень хорошо знаем, что принадлежим к лучшей части мира, что у нас все хорошо. Объективно с нами пока ничего не происходит, отчего еще больше страх, что мы потеряем то благополучие, к которому стремились последние десятилетия», — говорит социолог.

Данные Eurobarometer подтверждают его точку зрения. Более половины чехов традиционно оценивают нынешние условия в своей стране как «хорошие», что делает их одной из самых довольных наций в Европе.

Удовлетворенность еще более заметна при оценке семейных финансов. Граждане отреагировали на увеличение социальных пособий и введение субсидий на заработную плату от государства во времена ковида. 85% заявили, что оценивают свое материальное положение как хорошее. Это вывело их на уровень пяти богатейших наций Европы наряду, например, со шведами. 

Энергетический кризис охладил удовлетворенность общим положением и семейными финансами. Оценивая текущую ситуацию, чехи вернулись к среднему показателю в Европе.

Перепады настроения внезапны

Менталитет чехов уникален еще и тем, насколько резко изменилось их настроение за последние годы.

До прихода ковида при оценке социальной ситуации чехи были одними из самых больших оптимистов в Европе, но после этого удовлетворенность условиями здесь упала больше всех стран. С весны 2021 года настроение стало улучшаться, и его повышение перед началом российской агрессии против Украины вновь было беспрецедентным в Европе. Затем последовало еще одно рекордное падение.

В основе внезапных изменений могут лежать отношения к политикам. В феврале и марте 2021 года подавляющее большинство граждан были убеждены в том, что правительство Андрея Бабиша не знает, как решать проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Уверенность в эффективности правительства упала с 40 до 19%. Это стало самым большим падением доверия к любому европейскому правительству во времена ковида.

Шок прошел, когда вирус ослаб в летние месяцы. Дальше последовала обычная для местной политики история. «После прихода к власти нового правительства всегда есть надежда, что условия улучшатся и что правительство что-то сделает», — вспоминает социолог Хартл.

В начале этого года доверие к правительству Петра Фиалы достигло 45%. Однако, как и в предыдущих случаях, наступило быстрое отрезвление. С 15-процентным падением доверия с начала российской агрессии правительство Фиалы «опередило» другие европейские кабинеты министров. Только болгары оказались в такой же ситуации после падения кабинета Кирилла Петкова в июне.

Источник: seznamzpravy.cz

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