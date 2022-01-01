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Справится ли мир с сильным долларом? «Сговор» с целью ослабить его уже был.

Справится ли мир с сильным долларом? «Сговор» с целью ослабить его уже был.

Партнер рубрики:
Kochy
10 октября
12:02
344
Сильный доллар обесценивает другие валюты по всему миру, влияя, например, на прибыльность многонациональных компаний и стран-должников. Есть определенный шанс, что мировые державы вместе выступят против его «власти».

Справится ли мир с сильным долларом? «Сговор» с целью ослабить его уже был.

Доллар США продолжает опережать другие валюты. Это может быть хорошей новостью для американских потребителей, но не для других мировых экономик. И по этой причине вполне возможно, что правительства будут проводить скоординированные интервенции на рынке, чтобы повысить стоимость своих валют по отношению к доллару.

Эти потенциальные действия мировых правительств и центральных банков были отмечены агентством Bloomberg на основе опроса, проведенного среди инвесторов в период с 26 по 30 сентября. В нем 455 из 795 респондентов ожидают, что крупные мировые державы совместными усилиями попытаются ослабить господствующий доллар.

Почти столько же респондентов ожидают, что Япония активизирует усилия по укреплению своей валюты, которая за последний год потеряла около 25% своей стоимости по отношению к доллару США.

Безопасная валюта, но…

Как самая важная валюта в мире, доллар часто растет во времена беспорядков. Отчасти потому, что инвесторы считают его относительно безопасным и стабильным. А нынешняя геополитическая и экономическая напряженность сейчас буквально идеальна для доллара. Но рост американской валюты добавляет морщин другим центральным банкам, которые тем временем повышают процентные ставки, пытаясь укротить резкий рост инфляции.

Помимо упомянутых выше причин, доллар подталкивает к себе самое агрессивное ужесточение монетарной политики центральным банком США с начала 80-х годов. Индекс доллара, который отслеживает поведение доллара по отношению к шести основным мировым валютам, вырос в этом году на 165, при этом доллар еще больше укрепился по отношению к фунту стерлингов, японской иене и чешской кроне.

В конце сентября, например, фунт упал до рекордно низкого уровня в 1,0327 доллара за фунт по отношению к доллару на фоне опасений по поводу планов Великобритании по снижению налогов. По отношению к национальной валюте он выглядел выше уровня 25,80 кроны за доллар в конце прошлого месяца и был тогда почти на 185 сильнее кроны.

В свою очередь, по данным Bloomberg, Япония потратила 19,7 млрд долларов (примерно 487 млрд чешских крон) на свою первую интервенцию с 1998 года для поддержки валюты, но неожиданный шаг не принес долгосрочных результатов. В понедельник обменный курс ослаб выше 145 иен за доллар, приблизившись к уровню, при котором японские власти вмешались для поддержки валюты в прошлом месяце.

Американский бизнес теряет позиции

В то же время неудержимый доллар снижает стоимость денег, заработанных за границей, тем самым препятствуя получению прибыли американского бизнеса. В результате почти 90% респондентов ожидают, что доллар окажет большее влияние на прибыль в третьем квартале, чем в предыдущем квартале.

Свежим примером может служить американская компания Nike, чистая прибыль которой в первом финансовом квартале упала на 22% до 1,47 млрд долларов (36,7 млрд крон). Одной из причин был сильный доллар.

В то же время объем продаж компании за три месяца до конца августа вырос на четыре процента и составил почти 12,7 миллиарда долларов. Без учета влияния изменения обменного курса они увеличились бы на десять процентов. Но сильный доллар снижает продажи из-за рубежа при конвертации в американскую валюту.

«Тенденция к росту доллара продолжится в ближайшее время», — сказал Bloomberg Джозеф Льюис из инвестиционного банка Jefferies. По его словам, в долгосрочной перспективе некоторые валюты отскочат от своего дна, но доллар останется доминирующей валютой.

Вместе против доллара?

Но у администрации президента США Джо Байдена мало стимулов для ослабления доллара, поскольку это может оказать дополнительное давление на инфляцию в США. В то же время директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз не ожидает какого-либо соглашения между ведущими экономиками против укрепления доллара.

Однако вышеупомянутый опрос Bloomberg показывает, что это все-таки возможно. Совсем недавно был крупный раунд скоординированных действий по ослаблению доллар — в 80-х годах, когда Великобритания, Франция, Западная Германия, Япония и Соединенные Штаты договорились действовать вместе в соответствии с так называемым Plaza Accord.

В 2011 году Японии удалось заручиться поддержкой группы G7 для вмешательства после цунами и во время азиатского финансового кризиса. Члены G7 также работали вместе, чтобы поддержать евро в сентябре 2000 года. Так что это определенно будет не в первый раз.

Возможная скоординированная монетарная интервенция может привести к значительному укреплению большинства валют. За два месяца после подписания Plaza Accord курс доллара упал более чем на 10%, при этом общее падение составило почти 50% в течение следующих двух лет. 

По словам Стивена Бэрроу, директора по страновым стратегиям G10 в Standard Bank, скоординированное вмешательство, чтобы остановить безжалостный рост доллара, неизбежно. «Это лишь вопрос времени, когда глобальные политические силы предпримут согласованные действия, даже если США и некоторые страны будут решительно против», — сказал он.

«Опасения по поводу влияния укрепления доллара на мировую экономику растут. Индекс силы доллара по отношению к корзине валют недавно достиг самого высокого уровня с момента начала отслеживания в 2005 году. Евро упал до самого низкого уровня с 2002 года, японская иена — до самого низкого уровня с 1998 года, а фунт — до исторического минимума», — отмечает Барроу.

Некоторые респонденты опроса также обратили внимание на долговой кризис развивающихся рынков или проблемы с рефинансированием долга, возникшие в результате роста курса доллара в этом году. Был также упомянут энергетический кризис, поскольку растущий доллар делает нефть и газ более дорогими в местных валютах, увеличивая и без того высокую инфляцию.

Источник: seznamzpravy.cz



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