Самые эффективные способы экономии энергии. Вы используете их все?

Жителей Чехии уже давно беспокоит рост цен на энергоносители. Ознакомьтесь с советами о том, как быстро и легко сократить потребление электроэнергии и газа и, таким образом, ежегодно экономить тысячи крон.

Из-за дорогой энергии правительство ввело экономичный тариф, на основании которого все домохозяйства получали взнос в размере 2000 или 3500 крон, в зависимости от тарифа. Кабинет министров также принял решение об ограничении цен на энергию для домашних хозяйств и малого бизнеса.

Несмотря на государственную помощь, большинству домохозяйств придется сократить потребление энергии. Ожидается, что в 2023 году цены на электроэнергию и газ превысят цены этого года даже при действующем “потолке” цен. Seznam Zprávy подготовила калькулятор на основе данных сайта Šetřím.cz, созданного группой ČEZ.

После того, как вы выбрали тип вашего дома, калькулятор покажет вам оптимальное годовое потребление электроэнергии (или газа) в соответствии с установленными государством ценами. Текущий отказ правительства от платы за возобновляемые ресурсы (POZE), которая составляет 599 крон за каждый потребляемый мегаватт-час, и цена за распределение также будут отражены в цене. Средние цены рассчитаны по состоянию на 29 августа.

В подавляющем большинстве энергосберегающих мер, которые можно предпринять сразу и не требующих никаких вложений, наиболее простым и выгодным является снижение температуры нагрева. При снижении температуры на три градуса Цельсия потребление падает до 900 кВтч в год. Это может снизить затраты людей, живущих в квартире, на тысячи в год, а в доме, отапливаемом электричеством — почти на 30 000 крон.

Четырехминутный душ, который в 3-4 раза экономичнее полноценной ванны, может сэкономить столько же энергии, сколько и понижение температуры, для каждого члена семьи. Если бы вы купались в ванне каждый день, вы бы ежегодно платили на тысячи крон больше за электроэнергию.

Если вам не хватает средств из-за дорогой энергии и инфляции в целом, есть много государственных субсидий, которые могут помочь.

Потолок цен на энергоносители действует только с января, но с 1 ноября вы можете платить более низкие авансы своему поставщику энергии. Просто позвоните на информационную линию поставщика и договоритесь о новой сумме платежа.

Также стоит кратковременно и интенсивно проветривать, не использовать сушилку для белья, а воду в бойлере подогревать до более низкой температуры, т.е. 50 - 60 градусов Цельсия. Вы также сэкономите деньги, если будете использовать посудомоечную машину вместо ручного мытья посуды и включать ее вместе со стиральной машиной только после ее заполнения.

Все расширенные меры по энергосбережению, такие как измерение потребления электроники или отключение при уходе, можно найти на странице Šetřím.cz, составленной экспертами ČEZ на основе новых предельных цен на энергию. Экономия, показанная в калькуляторе в этой статье, рассчитана для частично изолированных зданий.

«Энергосбережение — лучшее оружие в нашей энергетической войне против Путина. И настало время использовать это оружие в полной мере», — сказал ЧТК в июле министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN). Однако, по мнению экспертов, правительство недостаточно делает для того, чтобы мотивировать людей на энергосбережение.

В начале октября министр похвалил горожан за то, что в этом году удалось значительно сократить потребление газа. «Нам удалось сократить потребление газа за первые восемь месяцев на 18% по сравнению с прошлым годом, и это самое низкое потребление с 2016 года. Я хочу поблагодарить за это всех граждан Чехии и компании», — сказал Сикела.

Инвестиции ждать и на следующий сезон

С точки зрения цены, инвестиции также окупаются в долгосрочной перспективе. Вы также можете сэкономит, например, перейдя на светодиодные лампы во всем доме, вы сократите потребление на 226 кВтч, что означает примерно на 1600–2200 крон меньше в год. В

Аналитики также рекомендуют переходить на более энергоэффективную технику. При покупке стиральной машины, холодильника или посудомоечной машины ориентируйтесь на маркировку энергоэффективности, на которой можно найти информацию об энергопотреблении, потреблении воды и уровне шума. Электрические приборы делятся на классы А и G, причем класс А является самым экономичным.

Технологические субсидии

Если у вас недостаточно средств для инвестиций, вам могут помочь субсидии Министерства окружающей среды, предназначенные для семейных и многоквартирных домов, которые могут помочь вам при расчете стоимости строительства или реконструкции дома. Субсидии распространяются, например, на:

. тепловые насосы, котлы и печи

. фотоэлектрические электростанции

. техника затенения

Больше информации можно найти на сайте novazelenausporam.cz

Значительно сэкономить можно, например, при утеплении дома или установке окон с тройным остеклением. Годовая экономия с ними исчисляется десятками тысяч крон в год. Инвестиции еще более выгодны, если вы живете в доме. По мнению экспертов, тепловой насос может сэкономить вам более ста тысяч в год.

Источник: seznamzpravy

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