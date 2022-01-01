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Инфляция в Чехии достигла рекордных 18 процентов

Инфляция в Чехии достигла рекордных 18 процентов

Партнер рубрики:
Kochy
11 октября
10:04
159
Потребительские цены в Чехии продолжают расти. Уровень инфляции в годовом исчислении в сентябре достиг 18%, что на 0,8 процентных пункта выше, чем в августе. Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликовало такие данные во вторник, 11 октября. Цены на энергоносители в наибольшей степени способствуют росту цен.

Инфляция в Чехии достигла рекордных 18 процентов

В августе темпы роста цен замедлились впервые за 13 месяцев, поскольку инфляция в годовом исчислении снизилась до 17,2% (с 17,5% в июле). Но сейчас инфляция в стране снова усилилась.

«Рост цен в годовом исчислении в сентябре снова ускорился и уже достиг 18%. Этому ускорению больше всего способствовали услуги жилищного сектора, особенно цены на энергию и топливо, которые выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом», — говорит Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

Цена на электроэнергию выросла на 37,8%, на природный газ - на 85,9%, а на твердое топливо - на 55,8%.

В годовом исчислении также выросли цены на аренду квартир (на 5,2%), воду (на 5,3%), канализацию (на 6,4%), тепло и горячую воду (на 21,1%).

Из продуктов питания и безалкогольных напитков подорожали мука (на 61%), молоко полуобезжиренное длительного хранения (на 50,1%), сливочное масло (на 50,5%), мясо птицы (на 36,7%) и сахар (на 33%).

«В связи с началом нового учебного года цены в сфере «Образование» выросли на 6,4%. Плата за обучение в детских садах увеличилась на 5,7%, плата за обучение в частных гимназиях и общеобразовательных частных школах - на 6,7%, плата за языковые курсы - на 9,2%», - сообщили в ČSÚ.

С другой стороны, цены упали по сравнению с предыдущим месяцем в разделе отдыха и культуры. По итогам летнего сезона цены на отдых с комплексным обслуживанием были ниже на 20,5%, а на транспорте топливо и масла подешевели на четыре процента.

Источник:  novinky.cz

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