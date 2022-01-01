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Минтруда Чехии предложит увеличить минимальную заработную плату на 350 крон

Минтруда Чехии предложит увеличить минимальную заработную плату на 350 крон

Партнер рубрики:
Kochy
11 октября
14:45
52
Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) представит правительству предложение о повышении минимальной заработной платы с января. По словам Юречки, это должно соответствовать 41 проценту средней заработной платы в Чешской Республике. Однако он не уточнил конкретную предполагаемую сумму. Согласно текущим данным и расчетам ЧТК, увеличение может составить около 350 крон.

Минтруда Чехии предложит увеличить минимальную заработную плату на 350 крон

Минимальная заработная плата в Чехии сейчас составляет 16 200 крон. Из-за высокой инфляции профсоюзы потребовали в этом году увеличения минимальной зарплаты на 2000 крон. Работодатели выступили против такого скачкообразного роста.

«Когда я смотрю на развитие минимальной заработной платы по отношению к средней заработной плате в Чешской Республике и на тот факт, что мы также увеличиваем гарантированную заработную плату, принимая во внимание экономическую ситуацию, минимальная зарплата должна быть где-то около 41% от средней заработной платы в стране. Мы должны понимать, что платит не государство, а работодатели. Мы должны быть очень осторожны в этой сложной ситуации, чтобы не вызвать рост безработицы. Приоритетом является сохранение низкого уровня безработицы», - сказал Юречка.

По данным статистического управления, средняя заработная плата во втором квартале этого года в Чехии составила 40 086 крон до вычета налогов. Из них 41% соответствует 16 435 кронам. Однако в документах о повышении пенсий Минтруда рассчитало средний доход в размере около 40 400 крон на следующий год. Чтобы минимальная заработная плата равнялась 41%, надбавка должна соответствовать примерно 350 кронам. Юречка не стал отрицать эту сумму.

Работодатели не согласны. Они напоминают, что затраты растут, как и цены на энергию или топливо. Они указывают, что с минимальной заработной платой увеличивается и гарантированная заработная плата. Он выплачивается по восьми категориям в зависимости от опыта, ответственности и сложности работы. 

Источник: novinky.cz



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