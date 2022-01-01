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В 2024 году в Чехии планируют открыть почти 100 км новых автодорог

В 2024 году в Чехии планируют открыть почти 100 км новых автодорог

Партнер рубрики:
Kochy
12 октября
09:00
243
Согласно текущим оценкам, сеть автомобильных дорог в Чешской Республике должна расшириться на 25,7 км в 2023 году. Большая их часть будет добавлена ​​к трассе D3 в южной Чехии, водители также смогут использовать дополнительные новые километры на трассах D7 и D48.

В 2024 году в Чехии планируют открыть почти 100 км новых автодорог

В 2024 году Чехия сможет открыть почти 100 км новых автомагистралей. В этом году должно быть введено в эксплуатацию более 25 км новых автомобильных дорог.

Планы открыть 25,7 км новых автомагистралей в течение следующего года основаны на реалистичных оценках. Это будет 14,6 км трассы D4 между Ходейовице и Тршебонином, 6,1 км на объездной дороге Лоуны на трассе D7 и 5 км на первой части трассы D48 между Белотином в Пршеровске и Рыби в Новойичинске. К D3 будет добавлена ​​новая зона отдыха возле Хотычан.

Если текущие оценки дорожников и государства сохранятся, в 2024 году в Чешской Республике должно быть введено в эксплуатацию еще больше километров — около 99,4. В основном это будут пять участков трассы D4, где планируют открыть почти 32 км, а также 21,4 км на трассе D55 и почти 14 км на трассе D3. Дальнейшее завершение строительства также планируется для D6 и D48.

В этом году государство должно открыть около 25 км автомагистралей. Самая большая часть относится к трассе D35 между поселками Часы и Остров в Пардубицком крае. Другие работы ведутся на трассах D48 и D35. При этом строители сейчас готовят 239 км автомагистралей и дорог первого класса. 

Источник: stavebni-forum.cz

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