Выход на пенсию позже 65 лет. Это неизбежно, считает министр труда Чехии

​К концу следующего года правительство представит завершенную пенсионную реформу, подтвердил Seznam Zprávy министр труда Мариан Юречка. Однако пока неясно, как именно будут рассчитываться пенсии.

«Во второй половине следующего года я внесу в правительство предложение о параметрической корректировке пенсий в законодательном порядке. Я хочу обсудить это с партнерами по коалиции, а затем — с представителями оппозиции», — рассказал Мариан Юречка.

Одна из главных дилемм — изменение пенсионного возраста. Он ограничен 65 годами до 2024 года. До этого времени правительство должно решить, что делать дальше. По словам Юречки, сдвиг возрастной границы неизбежен, но правительству Фиалы, скорее всего, не придется решать этот вопрос.

«Пенсионный дефицит начнет увеличиваться после 2032-2033 годов. Поэтому перемещение возрастной границы не станет необходимым в 2024 году, это произойдет примерно в 2030 году. Следующему правительству не удастся этого избежать», — сказал министр.

Спасут ли чешские пенсии «дети Гусака»?

Примерно в 2030 году так называемые дети Гусака начнут выходить на пенсию. Категории населения, которые до сих пор направляли деньги в систему, начнут забирать средства. Если правительство отсрочит их выход на пенсию, оно выиграет время для поиска дополнительных ресурсов.

«Дети Гусака»

Термин «дети Гусака» относится к волне рождаемости, возникшей в начале 1970-х годов. Она достигла своего пика в 1974 году, когда в бывшей Чешской Социалистической Республике родилось 194 215 детей и общий коэффициент рождаемости составил 19,4 ‰. В то время проводилась продемографическая государственная политика Коммунистической партии Чехословакии, которую тогда возглавлял генеральный секретарь Густав Гусак. Поддержка оказывалась в виде кредитов молодоженам, нового жилья в панельных домах и увеличения детских пособий. В 1974 году общая рождаемость достигла показателя 2,43 ребенка на одну женщину.

Если сегодня для финансирования пенсионной системы нужно 9% ВВП, то через 20 лет потребуется 14%. Дополнительные 300 миллиардов крон в год просто так не выделить. Чтобы сильно не урезать пенсии, нужны новые источники дохода. Правительство хочет искать их по нескольким направлениям.

Например, украинские беженцы, сказал Юречка. «Если бы большинство решило остаться надолго, это существенно решило бы демографический спад, а отчасти и вопрос о будущих доходах пенсионной системы». По словам министра, тенденция в Чехии не является необратимой: «У нас третий по величине уровень рождаемости в Европе».

Кроме того, правительство хочет сделать накопления в третьей пенсионной ступени более привлекательными, намерено повысив их доходность, и мотивировать людей пенсионного возраста дольше оставаться на рынке труда.

По словам Юречки, система переживет натиск «детей Гусака», но вопрос в том, каким будет размер пенсии. «В нашем поколении мы видим интерес к индивидуальным сбережениям в рамках третьего уровня. Это нужно укреплять и говорить людям: „Не надейтесь только на государство“».

10 500 крон в месяц каждому?

Итак, что мы знаем о грядущей пенсионной реформе? За основу были взяты выводы предыдущей пенсионной комиссии, которая работала над реформой под руководством экономиста Дануши Нерудовой. Таким образом, пенсия должна состоять из двух основных частей: гарантированная минимальная пенсия и «служебная» составляющая, которая, как и сейчас, будет зависеть от выслуги лет и того, какой вклад человек внес в систему.

Даже сегодня помимо пенсии по заслугам есть и фиксированная часть, но она невелика (менее 4 тысяч крон). По словам Мариана Юречки, с реформой фиксированная часть должна значительно увеличиться. Согласно более ранним заявлениям министра — до 10 500 крон. Право на них будет иметь каждый, кто достиг пенсионного возраста и отработал минимальный страховой стаж. Правительство хочет сократить его до 25 лет, сейчас минимальный стаж составляет 35 лет.

Однако размер минимальной пенсии по-прежнему будет предметом переговоров. «Оговоренной суммы нет. На рубеже октября и ноября я представлю партнерам по коалиции варианты увеличения базовой ставки», — сказал Юречка. По словам министра труда, значительно снижать «служебную» составляющую не планируется.

Валоризация больше помогает богатым

В этом году пенсии уже трижды пересчитывались из-за высокой инфляции. Это произошло в январе, июне и сентябре. В результате средняя пенсия увеличилась на 2500 крон. С января 2023 года средняя пенсия увеличится еще на 850 крон.

По данным Национального экономического совета при правительстве, проблема с валоризациями в этом году заключается в том, что они увеличивают не базовую часть пенсии, а только процент, то есть «служебную» составляющую. В результате валоризация меньше помогает малообеспеченным пенсионерам.

Например, пенсии в размере 40 000 крон в сентябре были увеличены на 4,7%, а именно на 1 878 крон, а пенсии в размере 10 000 крон увеличились только на 3,2%. Таким образом, человек с такой пенсией получил всего на 318 крон больше.

Однако Юречка пока не намерен это менять, он дождется реформы. «Мы бы сделали это до 2024 или 2025 года. Я не считаю правильным открывать этот закон сейчас и что-то менять в короткие сроки под давлением», — сказал Юречка.

Форма пенсионной реформы коренным образом повлияет на состояние государственных финансов Чехии, которое, помимо прочего, также зависит от рейтинга страны. Если чешская пенсионная система в будущем упадет в существенный минус, Чехия может потерять свой рейтинг, что в свою очередь повлияет на проценты, под которые государство занимает деньги. Но министр такой опасности не чувствует. «Это не принципиальный пункт, который мог бы повлиять на решение рейтингового агентства», — считает он.

Источник: seznamzpravy.cz