Правительство Чехии утвердило программу восстановления Украины

В период с 2023 год по 2025 год Чехия будет ежегодно выделять полмиллиарда крон на гуманитарную помощь, стабилизацию, восстановление и экономическую помощь Украине. Программа, представленная министерствами иностранных дел и промышленности и торговли, была одобрена правительством на заседании 12 октября.

«Мы утвердили программу восстановления Украины на 2023-2025 годы. Ежегодно в рамках этой программы будет выделено полмиллиарда крон финансовой помощи», — заявил глава чешской дипломатии Ян Липавски («Пираты») после заседания кабинета министров.

Большая часть программы является продолжением помощи, предоставленной в этом году, и долгосрочной деятельности Чешской Республики по стабилизации в Украине. Эти и другие меры должны способствовать привлечению чешских компаний к восстановлению страны, подвергшейся нападению России.

Запланированные расходы были включены в бюджет Министерства иностранных дел. Ежегодно из программы на гуманитарную, стабилизационную и восстановительную помощь Украине будет выделяться 415 миллионов крон.

Около 85 миллионов в год планируется потратить на привлечение компаний к восстановлению страны, программа будет использовать существующие инструменты поддержки экспорта.

Источник: novinky.cz