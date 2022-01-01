Правительство Чехии утвердило программу восстановления Украины

«Мы утвердили программу восстановления Украины на 2023-2025 годы. Ежегодно в рамках этой программы будет выделено полмиллиарда крон финансовой помощи», — заявил глава чешской дипломатии Ян Липавски («Пираты») после заседания кабинета министров.
Большая часть программы является продолжением помощи, предоставленной в этом году, и долгосрочной деятельности Чешской Республики по стабилизации в Украине. Эти и другие меры должны способствовать привлечению чешских компаний к восстановлению страны, подвергшейся нападению России.
Запланированные расходы были включены в бюджет Министерства иностранных дел. Ежегодно из программы на гуманитарную, стабилизационную и восстановительную помощь Украине будет выделяться 415 миллионов крон.
Около 85 миллионов в год планируется потратить на привлечение компаний к восстановлению страны, программа будет использовать существующие инструменты поддержки экспорта.
Источник: novinky.cz