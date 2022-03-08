Чехи стали еще активнее покупать продукты со скидками

Из-за ограниченного семейного бюджета чехи все чаще покупают товары со скидками. В общем объеме это примерно 60% продаж.

Чешский феномен дисконтных покупок достиг очередной вехи. В этом году, по данным NielsenIQ, совокупная стоимость товаров, купленных со скидкой, впервые превысила 60%. По сравнению с прошлым годом доля таких продаж выросла на один процентный пункт.

«Напитки, особенно алкогольные, традиционно относятся к наиболее популярным категориям товаров, которые чехи покупают при наличии скидок. В случае с крепким алкоголем доля продаж в первом полугодии этого года превысила 75%, пиво относительно быстро приближается к этому пределу», — сказала коммерческий директор NielsenIQ Романа Дуникова. Чаще всего покупаются со скидками в этом году пиво, детское питание и товары по уходу за детьми, соки и дезодоранты.

Не только напитки входят в перечень товаров, которые чехи предпочитают покупать на распродажах. В этом году покупатели чаще ищут дешевые продукты питания. «Мы заметили еще большее давление в категории сливочного масла и маргарина, где более 80% продаж пришлось на скидочные товары», — сказала Дуникова.

Чехи — европейские чемпионы по скидкам. Но снижение цен также является популярным маркетинговым инструментом в Словакии, Венгрии и странах Балтии. Доля продаж со скидкой постоянно растет с 2004 года, когда аналитики Nielsen начали отслеживать эту тенденцию. В год вступления Чехии в ЕС она составляла 25%, а за десятилетие удвоилась.

Единственным исключением стал 2020 год, когда в чешской рознице произошли беспрецедентные вещи. Скидки испытали стагнацию — из-за ковида и карантинных мер некоторые покупатели перенесли свои покупки в интернет-магазины.

Не только NielsenIQ, но и другие аналитики связывают нынешний рост доли скидок с энергетическим кризисом и началом замедления потребления. Одно из последствий, согласно опросам, — сокращение расходов на предметы роскоши. Это касается не только брендов класса люкс, но и брендов премиум-класса.

Доля скидок растет, значит, люди делают покупки выгоднее? Это вопрос, на который нет простого ответа. Продовольственная палата Чехии давно критикует систему скидок, потому что покупатель потерял представление о реальной цене.

«Если вы покупаете не со скидкой, вы покупаете ужасно дорого», — сказал ранее в интервью SZ Byznys директор по стратегии Продовольственной палаты Мирослав Коберна. «Основная проблема в Чехии — не маржа, а стандартно высокие цены на продукты и огромный объем больших скидок», — добавил он. Другими словами, цены на обычные товары выше, чем они были бы в случае меньшей доли дисконтных акций, поскольку магазины компенсируют более низкую наценку по акциям более высокой наценкой на другие товары.

Коберн признает, что продуктовым ритейлерам выгодны дисконтные акции. Особенно это касается новинок, которыми производители продуктов питания хотят охватить как можно больше людей. Наценка на продукцию может быть ниже, но она компенсируется объемом продаж.

Источник: seznamzpravy.cz