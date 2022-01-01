Кредиты обанкротившегося Sberbank CZ, вероятно, перейдут к банку Česká spořitelna

Конкурсный управляющий обанкротившегося Sberbank CZ объявила, что будет вести переговоры о продаже кредитов номинальной стоимостью 47,7 млрд крон исключительно с Česká spořitelna.

На основании решения комитета кредиторов конкурсный управляющий обанкротившегося Sberbank CZ Йиржина Лужова будет вести переговоры о заключении договора купли-продажи кредитного портфеля банка исключительно с Česká spořitelna. Об этом Лужова сообщила ЧТК.

Комитет кредиторов принял решение на основании цены покупки кредитного портфеля, предложенной Česká spořitelna. Эта сумма, по словам Лужовой, вместе с имеющимися денежными средствами и ожидаемыми поступлениями от монетизации других активов должна быть достаточной для удовлетворения кредиторов — физических лиц, малых и средних предприятий.

С большой вероятностью сумма будет достаточной для удовлетворения 90% претензий регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний.

Городской суд Праги признал Sberbank CZ банкротом в конце августа этого года. В начале мая Чешский национальный банк (ЧНБ) на законных основаниях отозвал у банка лицензию, после чего суд начал процедуру ликвидации. 28 февраля ЧНБ уже начал шаги по отзыву лицензии. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.

Лужова ожидает, что дополнительная информация о процессе продажи будет опубликована до 21 октября. Предложение должно быть одобрено судом по делам о несостоятельности. Впоследствии ЧНБ и Управление по защите экономической конкуренции (ÚOHS) должны заняться самой продажей.

Самый ценный актив Сбербанка — более 43 000 кредитов. Среди заемщиков банка около 3 800 юридических лиц и 31 500 физических лиц, из них 13 300 заемщиков по ипотечным кредитам.

Источник: seznamzpravy.cz