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Чешские депутаты утвердили, как жителям квартир будут сообщать об их потреблении тепла

Чешские депутаты утвердили, как жителям квартир будут сообщать об их потреблении тепла

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 октября
18:04
478
Депутаты одобрили поправку в закон, которая должна означать более частое информирование о потреблении тепла в квартирах со счетчиками с дистанционным снятием показаний раз в месяц. Несмотря на несогласие министра регионального развития Ивана Бартоша, введение обязательства отложили на год, до января 2024 года. Теперь закон будет обсуждаться в Сенате.

Чешские депутаты утвердили, как жителям квартир будут сообщать об их потреблении тепла

Министр Бартош предупредил о риске штрафов со стороны Европейского Союза, однако депутаты предпочли, чтобы закон вступил в силу непосредственно перед тем, как будет введено обязательство.

Палата представителей одобрила поправку, согласно которой до конца 2026 года предоставлять ежемесячную информацию о потреблении должны будут только те поставщики услуг, которые уже установили счетчики с возможностью считывания на расстоянии более 250 метров. 

С 2027 года обязательство распространяется на данные счетчиков, для считывания которых не требуется доступ в отдельные квартиры или нежилые помещения. Согласно Закону об энергетике, с этого года счетчики с дистанционным считыванием должны быть во всех многоквартирных домах.

С новым обязательством по информированию увеличатся и административные расходы, которые будут сопровождаться внедрением системы информирования пользователя и ежемесячной рассылкой информации в электронном виде. Согласно поправке, может взиматься плата только за письменное уведомление.

Провайдеры также смогут предоставлять удаленный доступ к данным через Интернет с помощью пароля и обновлять их так часто, как позволяют используемое измерительное оборудование и системы.

 

Источник:idnes.cz

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