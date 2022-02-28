Cash Only: крах Sberbank CZ движется к счастливому концу в том числе благодаря 90-м годам

​Нобелевскую премию по экономике присудили на этой неделе трем американцам за исследование банков и финансовых кризисов. Один из них, Бен Бернанке, в своей статье 1983 года доказал, что массовое изъятие средств приводит к банкротству банков.

Чехия хорошо знакома с этой моделью, особенно благодаря второй половине 90-х годов, когда в стране формировался новый банковский сектор. Его очистка от банков, которые обанкротились из-за некомпетентности менеджеров или по другим причинам, обошлась примерно в 500 миллиардов крон из государственной казны.

Ни один банк, даже финансово устойчивый, не выдержит массового изъятия денег в результате паники клиентов. Именно это произошло с чешским Сбербанком в марте 2022 года. После вторжения России в Украину клиенты атаковали отделения Sberbank CZ, и вскоре он был вынужден закрыть свои офисы. Очень быстро Чешский национальный банк забрал у Sberbank CZ лицензию, и в банк прибыла управляющая делами о неплатежеспособности Йиржина Лужова.

Как регулирующий орган ЧНБ, так и управляющие по делам о несостоятельности опираются на опыт банкротств 90-х годов. Первым правильным шагом было быстро закрыть банк, отозвать лицензию, а затем выплатить застрахованные депозиты, которые превышали 25 миллиардов крон. Большинство из 120 000 клиентов относительно быстро вернули свои деньги. Но средства ряда компаний, городов и муниципалитетов, а также депозиты частных лиц, превышающие страховую сумму, застряли в закрытом банке.

С самого начала конкурсный управляющий справедливо выступала за то, чтобы кредитный портфель банка продавался пакетом и чтобы весь процесс был осуществлен как можно быстрее. Банковские сделки можно назвать «скоропортящимися» товарами, поскольку платежеспособность заемщиков снижается пропорционально времени, в течение которого активы банка находятся под конкурсным управлением.

На прошлой неделе Лужова объявила, что на основании решения комитета кредиторов и представленных предложений переговоры о продаже кредитного портфеля будут вестись исключительно с Česká spořitelna. Номинальная стоимость кредитов составляет почти 48 миллиардов крон.

По сведениям Seznam Zprávy, Česká spořitelna предложила за кредитный портфель от 35 до 40 миллиардов крон, что было бы действительно щедрым предложением, учитывая его номинальную стоимость.

Конкурсный управляющий не опубликовала предложение, но заявила, что предложенной суммы вместе с имеющимися денежными средствами, которые после закрытия банка составляли примерно 5 миллиардов крон, будет достаточно для удовлетворения претензий фонда страхования вкладов, физических лиц и малых и средних предприятий.

Если крах Sberbank CZ действительно завершится с таким балансом, это будет самое успешное в финансовом отношении банкротство банка в современной истории. Окончательный договор еще не заключен, и Česká spořitelna обязательно воспользуется своим эксклюзивным положением, чтобы максимально снизить цену.

Банки ждут сложные времена. Им придется платить специальный налог государству из-за энергетического кризиса, ожидается значительное замедление или рецессия экономики, ухудшится финансовое положение многих домохозяйств и компаний. Стремление купить кредитный портфель Сбербанка вполне понятно.

Позитивную оценку банкротства Сбербанка не изменит даже тот факт, если удовлетворенность кредиторов в итоге окажется ниже, чем оценивает арбитражный управляющий.

Источник: seznamzpravy.cz