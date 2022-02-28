Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Cash Only: крах Sberbank CZ движется к счастливому концу в том числе благодаря 90-м годам

Cash Only: крах Sberbank CZ движется к счастливому концу в том числе благодаря 90-м годам

Партнер рубрики:
Kochy
17 октября
09:25
550
​Нобелевскую премию по экономике присудили на этой неделе трем американцам за исследование банков и финансовых кризисов. Один из них, Бен Бернанке, в своей статье 1983 года доказал, что массовое изъятие средств приводит к банкротству банков.

Cash Only: крах Sberbank CZ движется к счастливому концу в том числе благодаря 90-м годам

Чехия хорошо знакома с этой моделью, особенно благодаря второй половине 90-х годов, когда в стране формировался новый банковский сектор. Его очистка от банков, которые обанкротились из-за некомпетентности менеджеров или по другим причинам, обошлась примерно в 500 миллиардов крон из государственной казны.

Ни один банк, даже финансово устойчивый, не выдержит массового изъятия денег в результате паники клиентов. Именно это произошло с чешским Сбербанком в марте 2022 года. После вторжения России в Украину клиенты атаковали отделения Sberbank CZ, и вскоре он был вынужден закрыть свои офисы. Очень быстро Чешский национальный банк забрал у Sberbank CZ лицензию, и в банк прибыла управляющая делами о неплатежеспособности Йиржина Лужова.

Как регулирующий орган ЧНБ, так и управляющие по делам о несостоятельности опираются на опыт банкротств 90-х годов. Первым правильным шагом было быстро закрыть банк, отозвать лицензию, а затем выплатить застрахованные депозиты, которые превышали 25 миллиардов крон. Большинство из 120 000 клиентов относительно быстро вернули свои деньги. Но средства ряда компаний, городов и муниципалитетов, а также депозиты частных лиц, превышающие страховую сумму, застряли в закрытом банке.

С самого начала конкурсный управляющий справедливо выступала за то, чтобы кредитный портфель банка продавался пакетом и чтобы весь процесс был осуществлен как можно быстрее. Банковские сделки можно назвать «скоропортящимися» товарами, поскольку платежеспособность заемщиков снижается пропорционально времени, в течение которого активы банка находятся под конкурсным управлением.

На прошлой неделе Лужова объявила, что на основании решения комитета кредиторов и представленных предложений переговоры о продаже кредитного портфеля будут вестись исключительно с Česká spořitelna. Номинальная стоимость кредитов составляет почти 48 миллиардов крон.

По сведениям Seznam Zprávy, Česká spořitelna предложила за кредитный портфель от 35 до 40 миллиардов крон, что было бы действительно щедрым предложением, учитывая его номинальную стоимость.

Конкурсный управляющий не опубликовала предложение, но заявила, что предложенной суммы вместе с имеющимися денежными средствами, которые после закрытия банка составляли примерно 5 миллиардов крон, будет достаточно для удовлетворения претензий фонда страхования вкладов, физических лиц и малых и средних предприятий. 

Если крах Sberbank CZ действительно завершится с таким балансом, это будет самое успешное в финансовом отношении банкротство банка в современной истории. Окончательный договор еще не заключен, и Česká spořitelna обязательно воспользуется своим эксклюзивным положением, чтобы максимально снизить цену.

Банки ждут сложные времена. Им придется платить специальный налог государству из-за энергетического кризиса, ожидается значительное замедление или рецессия экономики, ухудшится финансовое положение многих домохозяйств и компаний. Стремление купить кредитный портфель Сбербанка вполне понятно.

Позитивную оценку банкротства Сбербанка не изменит даже тот факт, если удовлетворенность кредиторов в итоге окажется ниже, чем оценивает арбитражный управляющий.

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
14 октября
10:36
649
Экономика
Кредиты обанкротившегося Sberbank CZ, вероятно, перейдут к банку Česká spořitelna
Assets
03 октября
13:34
1125
Экономика
У чешского Сбербанка застряло в России 700 млн крон. Банк уже попрощался с деньгами
Assets
01 октября
10:25
1910
Жизнь
Конкурсный управляющий Йиржина Лужова: муниципалитеты могут забыть обо всех деньгах Sberbank CZ
Assets
15 сентября
19:50
1017
Экономика
Комментарий: Лучший вариант для кредиторов — продать Сбербанк целиком и быстро
Последние новости:
Assets
17 октября
12:21
144
Общество
Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи
Assets
17 октября
10:51
483
Экономика
Seznam Zprávy: прибыльный пражский бизнес российского олигарха
Assets
16 октября
15:29
6641
Общество
У россиян останется простая лазейка для обхода запрета на въезд в Чехию
Assets
16 октября
12:56
1620
Экономика
Чехия планирует увеличить размер компенсаций тем, кто предоставляет жилье беженцам
Assets
16 октября
09:09
1254
Общество
Со следующего года электронные информационные ящики не будут обязательными для граждан
Assets
15 октября
20:47
1846
Общество
В Праге 15 октября сотни людей вышли на Вацлавскую площадь, чтобы выразить поддержку Украине
Assets
15 октября
15:13
1063
Общество
В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице
Assets
15 октября
14:13
4384
Общество
Пражский таксист взял 7000 крон за пятикилометровую поездку, у него отобрали машину
Assets
15 октября
08:55
2567
Общество
Из Чехии в Украину уезжает больше людей, чем приезжает
Assets
14 октября
20:33
916
Общество
Парламент Чехии одобрил отмену платы за авторские права на музыку в магазинах


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы