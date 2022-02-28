Seznam Zprávy: прибыльный пражский бизнес российского олигарха

На границе между Виноградами и Страшницами в Праге строится крупный девелоперский проект. Участок продает застройщику компания российского бизнесмена Михаила Арустамова. Он имеет связи с высшими эшелонами российского бизнеса и политики.

Парковка в пражском районе Хагибор по-прежнему заполнена автомобилями с логотипами интернет-магазина Amazon. Однако в будущем земля превратится в строительную площадку для большого офисного и жилого проекта. По соседству уже строятся его первые очереди. Земля принадлежит компании Vinohradská Properties, конечным мажоритарным владельцем которой является Михаил Арустамов — российский олигарх, имеющий связи в окружении президента России Владимира Путина.

Девелопером проекта выступает группа Crestyl, которая постепенно выкупает землю у Vinohradská Properties. В настоящее время Crestyl уже принадлежит более половины территории. Связь Арустамова, бывшего вице-президента государственного оператора российских нефтепроводов «Транснефти», с Vinohradská Properties помог выявить реестр реальных владельцев.

«Конечно, каждый раз, покупая участок земли, мы все тщательно проверяем. В том числе с точки зрения закона о мерах по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, то есть с точки зрения того, что ни один из акционеров или конечных владельцев контрагента не указан в санкционных списках, или компания, которая находится в этих списках, не является акционером или партнером, включенным в список. И пока ничего подобного на самом деле не произошло», — сказал пресс-секретарь Crestyl Ондржей Мицка.

Дело в том, что Арустамова нет в санкционных списках. Согласно реестру реальных владельцев бизнеса, он имеет гражданство Кипра, страны — члена Евросоюза. Он проживает в Швейцарии.

При этом Арустамов — человек со связями в высших эшелонах российского бизнеса и политики. В 2007 году он стал вице-президентом «Транснефти». Николай Токарев, тогдашний новый глава компании, выбрал его своей правой рукой.

Токарев — бывший офицер КГБ. В 80-х годах он служил в ГДР. Там же он познакомился с другим советским разведчиком Владимиром Путиным. Их дружба продолжается и по сей день. В начале февраля Токарев получил государственную награду от Путина за заслуги перед Отечеством. Сразу после начала войны в Украине Токарев попал в санкционные списки ЕС, США и Великобритании.

Славянский дом

Как уже писали Seznam Zprávy в марте, Токарев входит в руководство Международной ассоциации транспортировщиков нефти, базирующейся в Праге в Славянском доме. И именно там вновь сходятся пути Токарева и Арустамова. Арустамов — один из конечных владельцев Pražské komunikační a společenské centrum. Эта компания арендует Славянский дом в Праге на длительный срок, как указывал в апреле iRozhlas.cz.

В управление арендатора Славянского дома также входит пражский бизнесмен Даниэль Фарнбауэр, как и в наблюдательный совет компании Vinohradská Properties, которая владеет землей на Хагиборе.

Ни одна из сторон не сообщила, за сколько компания Арустамова и Фарнбауэра продает землю Crestyl. Участки заложены несколькими оффшорными компаниями, что видно из записей в кадастре. Среди них Oskrot Holdings с Кипра. Согласно данным кипрского коммерческого реестра, владельцем Oskrot Holdings снова является Арустамов.

Редакция SZ Byznys также направила вопросы по сделкам Фарнбауэру и виртуальному оператору Арустамова 3ton, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому бизнесмену. Но на них никто не ответил.

Строительство на миллиарды

Строительство в Хагиборе — один из крупнейших девелоперских проектов в Праге. Первые два многоквартирных дома уже построены, и идет строительство первой очереди офисной части проекта. Партнером Crestyl на данном этапе выступает EP Real Estate миллиардера Даниэля Кршетинского. Медиацентр Czech News Center переедет в новые офисы.

Всего на Хагиборе будет построено пять многоквартирных домов и шесть административных зданий. Проект будет включать площадь и центральный пешеходный бульвар с магазинами и ресторанами. Общий объем инвестиций превысит 9 миллиардов крон. Общественное пространство вокруг проекта создается под руководством ведущего ландшафтного архитектора Мишеля Девиня из Франции.

Источник: seznamzpravy.cz