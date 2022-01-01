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Чешские железные дороги увеличат стоимость билетов на 15%

Чешские железные дороги увеличат стоимость билетов на 15%

Партнер рубрики:
Kochy
19 октября
08:55
9
​С новым расписанием пассажирам Чешских железных дорог придется доплачивать — в среднем стоимость проезда увеличится на 15%. Об этом сегодня сообщила компания, назвав инфляцию основной причиной повышения цен. Это самый большой рост цен на билеты за последние годы.

Чешские железные дороги увеличат стоимость билетов на 15%

Повышение цен начнет применяться вместе с новым расписанием в воскресенье, 11 декабря. Корректировка цены будет отражена во всех билетах, которые основаны на километровом тарифе. Также будут внесены коррективы в другие услуги и сборы.

«Корректировка цен в этом отношении будет отражена во всех предложениях, основанных на тарифе, например, базовые билеты Flexi или билеты на проезд в регионах», — добавил Петр Штяглавский, пресс-секретарь Чешских железных дорог.

Такое же изменение Министерство транспорта планирует для системы единого тарифа One Ticket (SJT). Их можно использовать почти во всех поездах Чешской Республики, независимо от перевозчика.

«Пассажиры по этому тарифу будут платить в среднем на 15% больше с 11 декабря, хотя инфляция в настоящее время составляет 18%», — сказал представитель Министерства транспорта Франтишек Емелка.

Цены на билеты вырастут на 10 — 200 крон в зависимости от того, являются ли они региональными или национальными. Таким образом, диапазон повышения цен составляет от 12% до 29%. Стоимость абонементов вырастет на 60 крон для трехмесячных карт и на 2000 крон — за годовую карту IN 100. Подробная информация размещена на сайте Zdopravy.cz.

Цена также будет скорректирована для летнего билета на семь и четырнадцать дней, стоимость увеличился более чем на 50%. Также увеличатся некоторые дополнительные сборы, например, надбавка за покупку билета на поезд.

Наоборот, новый тариф должен упростить передвижение с собаками и велосипедами. За перевозку собаки будет взиматься плата 30 и 50 крон, за велосипед — 40 и 60 крон.

Чешские железные дороги будут продавать билеты по текущим ценам до полуночи 10 декабря.  

Источник: novinky.cz 

 

 



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