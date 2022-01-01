В Чехии налог на сверхприбыль будет применяться задним числом — уже за 2022 год

Подготовленный налог на сверхприбыль для банков, нефтяных и энергетических компаний будет применяться уже с 2022 года. Об этом договорились лидеры коалиционных партий вечером 18 октября, сообщил вице-премьер Чехии Мариан Юречка.

«Министерство финансов заверило нас, что введение налога на сверхприбыль уже в этом году не будет противоречить Конституции», — сказал Юречка.

Во вторник вечером вице-спикер палаты Ольга Рихтерова («Пираты») сообщила в Twitter о введении налога на сверхприбыль начиная с 2022 года.

Как уже сообщал 420on, этот налог должны будут платить энергетические, нефтяные компании и банки. Налог на сверхприбыль, предложенный Минфином, составит 60% от их чистой прибыли в течение трех лет. Таким образом министерство рассчитывает ежегодно собирать дополнительно около 25 млрд крон налогов. Для оценки будет взята налоговая база с 2018 по 2021 год — к среднему показателю добавится еще 20%. Входным параметром для лица, которое станет налогоплательщиком, станет чистый доход в размере более 6 млрд крон в 2021 году.

Совокупная чистая прибыль банков в Чехии выросла в первом полугодии этого года более чем вдвое, на 23,6 млрд крон, и составила 54,61 млрд крон. Активы банков на конец июня составили 9,624 трлн крон, что на 1,1 трлн крон больше, чем на конец 2021 года.

Бюджетный комитет палаты также рекомендовал нижней палате утвердить основные параметры государственного бюджета на следующий год. Дефицит должен сократиться до 295 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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