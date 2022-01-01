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Около 20% компаний в Чехии рассматривают возможность сокращения штата из-за роста цен на энергоносители

Около 20% компаний в Чехии рассматривают возможность сокращения штата из-за роста цен на энергоносители

Партнер рубрики:
Kochy
19 октября
15:47
1154
Почти пятая часть чешских компаний рассматривает возможность сокращения своего персонала из-за роста цен на энергоносители. Аномально высокие цены на газ и электроэнергию создают трудности, особенно для предприятий энергоемких отраслей, таких как пекарни, стекольные и металлургические заводы. Увольнения будут касаться в основном административных должностей в сфере услуг, рабочих или технических должностей.

Около 20% компаний в Чехии рассматривают возможность сокращения штата из-за роста цен на энергоносители

Это следует из опроса ЧТК, проведенного среди представителей бизнеса, Торгово-промышленной палаты, Ассоциации транспортной промышленности и Ассоциации малых и средних предприятий.

«Наибольшему риску подвергаются энергозатратные предприятия, например стекольные заводы, сталелитейное производство, производство керамики, продуктов питания, а также металлообработка и другие отрасли», — сказала Дагмар Кужвартова, директор секции работодателей Ассоциации промышленных предприятий.

По ее словам, из-за цен на энергию и сырье компании вынуждены отказываться от заказов, ограничивать производство и, как следствие, увольнять часть сотрудников. 

«Очевидно, что резкое повышение цен на энергоносители очень серьезно влияет на некоторые компании, и поэтому нам необходимо, чтобы Министерство промышленности приняло обещанные меры, которые смягчили бы последствия резкого повышения цен на энергоносители для всех компаний», — добавила она.

Председатель правления Ассоциации малых и средних предприятий Йозеф Ярош отметил, что стекольные заводы, пекарни, металлургические заводы и перерабатывающая промышленность в целом больше не нанимают новых сотрудников взамен увольняющихся или напрямую сокращают персонал. По его словам, крупные компании всерьез рассматривают возможность переезда за рубеж. Он ожидает, что к концу года по крайней мере пятая часть компаний прибегнет к увольнениям, особенно в энергоемких отраслях.

Также, согласно последнему опросу членов Торгово-промышленной палаты, почти пятая часть компаний рассматривает возможность сокращения количества сотрудников. Особенно это касается крупных компаний со штатом более 500 человек. Прежде всего речь идет о компаниях, работающих в строительной и перерабатывающей отраслях. Наименее благоприятна ситуация в Карловарском и Злинском краях.

«Однако опрос был проведен в августе, до ограничения цен на энергоносители и принятия энергосберегающего тарифа. Ряд компаний, на которые распространяется ценовой потолок, могли пересмотреть свой план по сокращению числа сотрудников», — добавил представитель палаты Мирослав Диро.

Кроме того, по его словам, ситуация с ценами на энергоносители начинает стабилизироваться, а цены на биржах постепенно снижаются. Компании следят за динамикой цен, настроения среди них немного успокоились. Он отметил, что компании внедряют меры по сокращению потребления энергии, чтобы не приходилось увольнять сотрудников.

Источник: ceskenoviny.cz



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