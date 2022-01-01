Треть чехов откладывают более крупные расходы и планируют экономить

Приближается зима, и многие семьи понимают, что она будет еще более сложной, чем предыдущие. Поэтому треть чехов решили сэкономить и отложить расходы, превышающие 10 000 крон. Если им придется покупать что-то более дорогое, кроме рождественских подарков, то это будет скорее замена старых неработающих устройств в доме, чем покупка для удовольствия.

Согласно текущему опросу, проведенному агентством Ipsos для платформы Zonky, входящей в состав Air Bank, половине чехов, несмотря на текущую экономическую ситуацию, в ближайшие месяцы придется иметь дело с более крупными расходами.

Рождество не за горами, поэтому понятно, что люди будут тратить в основном на покупку подарков для своих близких. 20% чехов также планируют заменить бытовое оборудование, то есть мебель, бытовую технику, а также источник тепла, обычно котел. Более крупные расходы — это, например, реконструкция кухни,ванной комнаты, замена полов, окон или утепление.

«По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в мае этого года, интерес к покупке дополнительных вещей, таких как новый автомобиль или отпуск, у респондентов в целом снижается. Чехи теперь готовы тратить большие суммы на практические вещи. Однако интересно то, что по сравнению с летом возобновился интерес к ювелирным изделиям или операциям в репродуктивной клинике», — добавил Петр Шмид из Air Bank.

Если еще несколько месяцев назад причины порадовать себя или кого-то другого были основными причинами, по которым люди планировали делать покупки, то сейчас их менее 20%.

В настоящее время семьи в основном нуждаются в замене старых или неработающих вещей на новые, на что указал каждый третий чех, который планирует крупные расходы.

И как они будут финансировать все свои планы? Три четверти опрошенных имеют сбережения. Другие планируют занять в семье (5%), воспользоваться потребительским кредитом (5%), купить в рассрочку (4%) или пока не определились.

Источник: novinky.cz