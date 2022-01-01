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Радек Шпикар: «Тикает бомба. Когда она взорвется, произойдет крах компаний и кризис, подобного которому мы еще не испытывали»

Радек Шпикар: «Тикает бомба. Когда она взорвется, произойдет крах компаний и кризис, подобного которому мы еще не испытывали»

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anastasiia-kn
21 октября
11:10
398
Цены на энергоносители по-прежнему не падают, а нервозность нарастает, особенно среди компаний, существование которых зависит от понижения затрат. По словам Радека Шпикара, положение крупных чешских компаний критическое. «Бомба тикает, и если ее не обезвредить, то она взорвется в конце года», — объясняет вице-президент Союза промышленности и транспорта необходимость быстрой и корректной помощи.

Радек Шпикар: «Тикает бомба. Когда она взорвется, произойдет крах компаний и кризис, подобного которому мы еще не испытывали»

«Ситуация, особенно для крупных компаний, критическая. Как выяснилось из нашего обширного исследования, это происходит потому, что для двух третей из них зафиксированы низкие цены на электроэнергию и газ, но только до конца текущего года», — объясняет Шпикар самую большую проблему, уточняя, что с начала 2023 года фиксация сохранится только для 20% предприятий.

«Стекольные заводы увольняют рабочих. Также, например, производители стройматериалов в очень плохом положении. Остальные еще держатся, но только благодаря фиксациям», — продолжает Шпикар.

Экономист Ян Швейнар также осознает серьезность ситуации. «Некоторым придется просто закрыться, и вопрос в том, сколько будет таких фирм. Все может начаться через несколько месяцев — у правительства должен быть готовый сценарий, который заключается в том, чтобы подготовить предприятия, которые стоит спасать. Либо путем частичной помощи, либо путем предоставления кредитов», — говорит директор Центра глобальной экономической политики Колумбийского университета.

Однако у Радека Шпикара есть альтернативное мнение в ответ на прагматизм Швейнара:

«Я не буду участвовать в дебатах, в которых мы разделяем фирмы на якобы ценные и на ненужные для чешской экономики, которые разорятся».

Шпикара также обеспокоили слова главного экономиста «Райффайзенбанка» Хелены Горской о том, что государственная поддержка должна быть направлена ​​в основном на компании, которые могут рассчитывать на более высокую добавленную стоимость. По словам Горской, установка определенных критериев, таких как возможность будущего увеличения добавленной стоимости, является ключевой. «Мы должны понимать, что государственный дефицит уже несколько лет подряд колеблется от 300 до 500 миллиардов крон, и поэтому возможности для спасения невелики. Мы не можем спасать экономику из государственного бюджета», — заключает она.
 

Источник: cnn.iprima.cz

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