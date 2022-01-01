Datová schránka: в 2023 году все индивидуальные предприниматели в Чехии должны обзавестись электронным информационным ящиком

Уровень цифровизации Чешской Республики резко вырастет в следующем году. В этом помогут информационные электронные ящики (datová schránka), которые государство автоматически заведет для всех предпринимателей и юридических лиц. Те, кто этого не хочет, должны будут аннулировать свою лицензию на предпринимательство.

В соответствии с законом, с января по март следующего года необходимо будет создать ящик данных для всех ассоциаций (включая SVJ), фондов и предпринимателей, у которых его еще нет или кто еще не оформил его до конца года добровольно (всего около 2,1 млн: 1,9 млн самозанятых и 200 тыс. юрлиц). До сих пор ящик обязаны были иметь органы власти и юридические лица, каждый гражданин мог завести его добровольно.

«Цифровизация — один из приоритетов МВД, и это еще один важный шаг, который поможет перевести общение с органами власти в онлайн-среду. Это сделает взаимодействие более эффективным и дешевым», — заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Лукаш Коларжик, добавив, что за последние четыре года интерес к ящикам данных вырос на 460%.

Государство постарается до конца года убедить предпринимателей, фонды и ассоциации в том, что они должны завести ящики данных сами и добровольно, потому что это облегчит им жизнь.

С его помощью, например, можно подать налоговую декларацию, запросить выписку об отсутствии судимости, получить выписку из оценки водительских баллов или данные о пенсионном страховании.

Также можно подать апелляцию в суд непосредственно перед истечением срока обжалования, например за минуту до полуночи, или получить уведомление об окончании срока действия документов.

Связь с судами и государственными органами бесплатна, а отправка сообщения компаниям, предпринимателям и другим гражданам стоит 5 крон.

В настоящее время в эксплуатации находится почти 1,7 млн ​​информационных ящиков (758 тыс. из них были заведены в принудительном порядке и 910 тыс. созданы добровольно). В конце марта следующего года их общее количество увеличится до 3,8 млн только за счет самозанятых и юридических лиц. Таким образом, количество ящиков удвоится в течение одного квартала.

Ежедневно Министерство внутренних дел будет заводить около 50 000 почтовых ящиков. «Система точно не подведет», — обещает Роман Врба, директор департамента электронного правительства МВД.

У предпринимателей, приостановивших свою деятельность, но еще не прекративших ее (их сейчас около 900 тысяч из общего числа в 1,9 млн зарегистрированных самозанятых), могут возникнуть проблемы с настройкой ящика данных. «Тот, кто больше не занимается бизнесом и не рассчитывает заниматься им, должен в этом случае закрыть бизнес. Это удалит его IČO из системы, и его ящик данных не будет введен автоматически», — советует Роман Врба, директор Департамента электронного правительства МВД.

По его словам, некоторых пугает потенциальная сложность использования официального почтового ящика, но те, кто его пробует, довольны его работой.

Источник: seznamzpravy.cz

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