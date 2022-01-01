Минтранс: приоритетом Чехии является высокоскоростная железная дорога до Берлина и Вены

​Транспортным приоритетом Чешской Республики на следующий период является строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения из Берлина через Прагу и Брно в Вену, а также соединение Вены и Варшавы через Чехию. Об этом заявил министр Чехии Мартин Купка (ODS) перед сегодняшней неформальной встречей министров транспорта ЕС в Праге.

По словам Купки, в европейской магистральной железнодорожной сети TEN-T не хватает ряда участков, особенно трансграничных. По его словам, их завершение будет означать поиск средств как на европейском, так и на национальном уровне.

Помимо чешского сообщения с Германией, Австрией и Польшей, это, среди прочего, высокоскоростное сообщение между Лионом и Турином, Мадридом и Парижем, Амстердамом и Берлином или соединение железнодорожных сетей Украины и Молдовы.

Генеральный директор Европейской комиссии (ЕК) по мобильности и транспорту Хенрик Хололей заверил, что денег для финансирования высокоскоростной европейской сети достаточно. По его словам, основным источником является программа Connecting Europe Facility, которая тратит 75% своих средств на железные дороги, в том числе на высокоскоростные проекты. "Кроме того, предлагается финансирование Европейским инвестиционным банком, но также необходимо привлечение софинансирования из национальных источников отдельных стран", - сказал он журналистам.

По словам министра инфраструктуры Анджея Адамчика, приоритетом Польши является, помимо нового центрального транспортного узла между Варшавой и Лодзью для воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, также скоростное железнодорожное сообщение между Катовице и Остравой и завершение строительства автомагистрали. из Польши в Яромерж и Градец Кралове.

Государственный секретарь Венгрии по вопросам транспорта Давид Витези считает высокоскоростное сообщение между Будапештом и Братиславой и через Прагу в Берлин приоритетным транспортным направлением в Центральной Европе.

«Высокоскоростное железнодорожное сообщение в Центральной и Восточной Европе является важным недостающим звеном в европейской магистральной сети», — добавил он.

Еще одной темой сегодняшней встречи станет решение проблемы последствий энергетического кризиса для железнодорожного транспорта. Итогом сегодняшней встречи должен стать список мер по экономии. По словам Купки, к ним относятся, например, использование новых, более экономичных локомотивов, замена освещения или изменение режима обогревательных выключателей.

Министры также обсудят пути повышения привлекательности железнодорожного транспорта для пассажиров. Речь идет о большем комфорте в поездах, а также о возможности приобретения единого общеевропейского билета для проезда по железной дороге.

Помимо представителей стран-членов ЕС, в сегодняшней встрече также принимают участие представители Украины, Молдовы, Швейцарии и Норвегии.

Источник: ceskenoviny.cz

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