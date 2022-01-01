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Опрос: две пятых чехов следят за тем, чтобы не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Опрос: две пятых чехов следят за тем, чтобы не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Партнер рубрики:
Kochy
23 октября
18:55
83
Более 80% чехов при приготовлении пищи обязательно используют все ингредиенты, а 62% недовольны тем, что еда выбрасывается зря. Об этом говорится в пресс-релизе Центра изучения общественного мнения по результатам опроса об отношении к пищевым отходам. Согласно результатам опроса, более половины людей считают, что пищевые отходы не являются проблемой для окружающей среды.

Опрос: две пятых чехов следят за тем, чтобы не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Исследователи спросили респондентов, согласны ли они с различными утверждениями о пищевых отходах с точки зрения этики, воздействия на окружающую среду или покупательского поведения. 82% респондентов согласились с утверждением «когда я готовлю еду, я стараюсь использовать все имеющиеся продукты», а 62% согласились с утверждением «у меня нечистая совесть, когда я выбрасываю пищу».

53% людей согласились с тем, что пищевые отходы не являются проблемой для окружающей среды, 24% придерживались противоположного мнения. Примерно две пятых респондентов (43%) согласились с тем, что упаковка, в которую расфасованы продукты питания, представляет большую проблему для окружающей среды, чем пищевые отходы.

В опросе также задавался вопрос об отношении людей к покупкам со скидками. Около 40% опрошенных заявили, что когда товар продается со скидкой, они покупают его больше, чем планировали изначально. Наоборот, 37% опрошенных заявили, что не делают покупки таким образом.

Что касается пищевых отходов, то 74% людей согласились, что лучше их выбросить, чем рисковать употреблением потенциально нездоровой пищи. Около двух третей людей сказали, что когда они готовят еду, они доедают остатки до следующего дня. Две трети респондентов принимают решение о выбрасывании еды на основании ее внешнего вида и запаха, а 51% респондентов стараются не употреблять пищу после истечения срока годности.

Опрос проводился с 14 июля по 4 сентября, в нем принял участие 821 респондент.

Источник: ceskenoviny.cz



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