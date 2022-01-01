Опрос: две пятых чехов стараются не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Более 80% чехов при приготовлении пищи обязательно используют все ингредиенты, а 62% переживают, когда еду приходится выбрасывать. Такие результаты показал опрос Центра изучения общественного мнения. При этом более половины людей считают, что пищевые отходы не являются проблемой для окружающей среды.

Исследователи спросили респондентов, согласны ли они с различными утверждениями о пищевых отходах, касающихся этики, воздействия на окружающую среду или покупательского поведения. 82% респондентов согласились с утверждением «когда я готовлю еду, я стараюсь использовать все имеющиеся продукты», а 62% — с утверждением «меня мучает совесть, когда я выбрасываю пищу».

53% согласились с тем, что пищевые отходы не являются проблемой для окружающей среды, 24% поддержали противоположную точку зрения. Примерно две пятых респондентов (43%) согласились, что упаковка, в которую расфасованы продукты питания, представляет большую проблему для окружающей среды, чем пищевые отходы.

Респондентов также спросили об отношении к покупкам со скидками. Около 40% опрошенных заявили, что, когда товар продается со скидкой, они покупают больше, чем планировали. 37%, напротив, сказали, что не поступают подобным образом.

Что касается пищевых отходов, то 74% согласились, что лучше их выбросить, чем рисковать употреблением потенциально опасной пищи. Две трети респондентов принимают решение выбросить еду на основании ее внешнего вида и запаха, а 51% респондентов старается не употреблять продукты после истечения срока годности.

Опрос проводился с 14 июля по 4 сентября, в нем принял участие 821 респондент.

Источник: ceskenoviny.cz