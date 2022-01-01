Опрос: две пятых чехов стараются не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Исследователи спросили респондентов, согласны ли они с различными утверждениями о пищевых отходах, касающихся этики, воздействия на окружающую среду или покупательского поведения. 82% респондентов согласились с утверждением «когда я готовлю еду, я стараюсь использовать все имеющиеся продукты», а 62% — с утверждением «меня мучает совесть, когда я выбрасываю пищу».
53% согласились с тем, что пищевые отходы не являются проблемой для окружающей среды, 24% поддержали противоположную точку зрения. Примерно две пятых респондентов (43%) согласились, что упаковка, в которую расфасованы продукты питания, представляет большую проблему для окружающей среды, чем пищевые отходы.
Респондентов также спросили об отношении к покупкам со скидками. Около 40% опрошенных заявили, что, когда товар продается со скидкой, они покупают больше, чем планировали. 37%, напротив, сказали, что не поступают подобным образом.
Что касается пищевых отходов, то 74% согласились, что лучше их выбросить, чем рисковать употреблением потенциально опасной пищи. Две трети респондентов принимают решение выбросить еду на основании ее внешнего вида и запаха, а 51% респондентов старается не употреблять продукты после истечения срока годности.
Опрос проводился с 14 июля по 4 сентября, в нем принял участие 821 респондент.
Источник: ceskenoviny.cz