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Опрос: две пятых чехов стараются не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Опрос: две пятых чехов стараются не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Партнер рубрики:
Kochy
23 октября
18:55
429
Более 80% чехов при приготовлении пищи обязательно используют все ингредиенты, а 62% переживают, когда еду приходится выбрасывать. Такие результаты показал опрос Центра изучения общественного мнения. При этом более половины людей считают, что пищевые отходы не являются проблемой для окружающей среды.

Опрос: две пятых чехов стараются не выбрасывать продукты при приготовлении пищи

Исследователи спросили респондентов, согласны ли они с различными утверждениями о пищевых отходах, касающихся этики, воздействия на окружающую среду или покупательского поведения. 82% респондентов согласились с утверждением «когда я готовлю еду, я стараюсь использовать все имеющиеся продукты», а 62% — с утверждением «меня мучает совесть, когда я выбрасываю пищу».

53% согласились с тем, что пищевые отходы не являются проблемой для окружающей среды, 24% поддержали противоположную точку зрения. Примерно две пятых респондентов (43%) согласились, что упаковка, в которую расфасованы продукты питания, представляет большую проблему для окружающей среды, чем пищевые отходы.

Респондентов также спросили об отношении к покупкам со скидками. Около 40% опрошенных заявили, что, когда товар продается со скидкой, они покупают больше, чем планировали. 37%, напротив, сказали, что не поступают подобным образом.

Что касается пищевых отходов, то 74% согласились, что лучше их выбросить, чем рисковать употреблением потенциально опасной пищи. Две трети респондентов принимают решение выбросить еду на основании ее внешнего вида и запаха, а 51% респондентов старается не употреблять продукты после истечения срока годности.

Опрос проводился с 14 июля по 4 сентября, в нем принял участие 821 респондент.

Источник: ceskenoviny.cz



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