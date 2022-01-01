Финансовое управление Чехии решило проконтролировать создателей интернет-роликов

По данным Финуправления, проверки в этом секторе продолжатся и в следующем году. Они охватят более широкий круг площадок.
«Разница между установленным доходом и данными, заявленными субъектами налогообложения в декларациях по налогу на прибыль физических или юридических лиц или по налогу на добавленную стоимость, составила только в случаях, которые были выявлены до настоящего времени в Моравско-Силезском крае, десятки миллионов крон. Эти средства не были перечислены в государственные бюджеты», — заявил заместитель генерального директора Финансового управления Ян Роновски.
Аудит был сосредоточен на организациях, которые публикуют видео или прямые трансляции на интернет-платформах и получают таким образом налогооблагаемый доход. Это относится, например, к доходам от продажи продуктов с логотипом или от спонсорства.
Финансовое управление призвало создателей интернет-контента, которые снимают видео и получают от них прибыль, подать дополнительную налоговую декларацию.
В то же время чиновники указали, что в первой половине 2023 года проведут еще одну проверку в этом сегменте, которая охватит более широкий спектр интернет-платформ.
Источник: novinky.cz
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