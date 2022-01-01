Пик инфляции в Чехии? Одержимость скидками набирает обороты

О том, что инфляция в Чехии достигла рекордных 18%, мы уже писали. Цены растут абсолютно на все, в связи с чем чехи ощущают снижение уровня жизни. Но есть и хорошие новости. Вероятно, чешская экономика уже достигла пика инфляции и скоро начнет путь к рецессии. Такие заключения дают специалисты Центрального банка Чехии. Спад инфляции, по их подсчетам, должен начаться после Нового года. Он будет медленным, но, возможно в течение двух лет рецессии инфляция вернется к адекватному уровню в 2%.

А пока остается лишь экономнее использовать электричество и газ, урезать домашний бюджет, отказываться от ненужных покупок и искать товары со скидками. Что, собственно, жители Чехии и делают. Скидочная мания у чехов проявляется все больше и больше. Сейчас 60% всех покупок почти каждого жителя Чехии приходится на товары со скидками. Чаще всего это алкоголь и безалкогольные напитки, питание и товары для детей, а также бытовая химия. У такого подхода есть и минусы. 40% покупателей признаются, что, покупая со скидками, они приобретают больше товаров, чем планировали. Однако все больше чешских семей стараются использовать купленное на 100%, создавая на своих кухнях безотходное производство.

Больше всего чехи сейчас экономят на культуре, табаке и алкоголе. Также они отказываются от покупок, которые могут подождать. Продолжает расти количество тех, кто инвестирует в альтернативные источники энергии. В общем, каждый экономит как может. Некоторые даже переступают черту. В Чехии участились случаи, когда люди выгоняют на улицу домашних питомцев, объясняя это тем, что не могут вписать в свой бюджет уход за кошкой или собакой. Животных отвозят в лес или оставляют прямо на дороге. Также заметно снизилось количество желающих забрать животных из приютов. Подробнее об этой ужасной тенденции можно прочитать в нашем материале.

Что касается недвижимости, то в этом году рынок в Праге не достигнет и половины от прошлогодних показателей. Цены на недвижимость остаются стабильно высокими, аналитики не обещают никаких изменений в ближайшее время. Интересен тот факт, что при значительном подорожании стройматериалов цены на квартиры в Праге за 2022 год почти не изменились — как раз из-за резкого падения продаж.

Напомним, что с 11 декабря Чешские железные дороги повышают свои тарифы на 15%. Это самое резкое подорожание в транспортной системе за последние годы. Тем, кто часто ездит на поезде, советуем приобрести квартальный билет на поезд по старой цене. Это можно сделать до 10 декабря включительно.

Чехи уже задумываются и о расходах на рождественские праздники. Исходя из результатов опросов, треть чехов откладывают более крупные расходы и планируют экономить на подарках в этом году.

В заключение хочется отметить, что этот кризис по-своему проживает каждая семья в Чехии. В последние пять месяцев доверие к чешской экономике стабильно снижается как со стороны фирм, так и самих потребителей. У потребителей уровень доверия упал до рекордного показателя 2003 года, когда Чешское статистическое управление начало проводить данное исследование.

Наши ранее опубликованные материалы, которые помогут вам в трудные времена:

Чешские сайты, помогающие сэкономить: купоны, скидки, кешбэк

Самые эффективные способы экономии энергии

Советы от чешских властей как снизить расходы на коммуналку

Как разумно тратить и накопить в условиях инфляции в Чехии? 5 рабочих советов

Как просить повышения зарплаты в условиях инфляции? 8 советов от чешского Forbes

Как выгодно купить авто в Чехии: получаем скидки и бонусы

Шопинг-экскурсия по Праге: 5 лучших секонд-хендов и винтажных магазинов

Планирование личных финансов - спасательная шлюпка во время кризиса

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день