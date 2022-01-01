В Чехии сильно подорожали обеды. В некоторых регионах они стоят уже 200 крон

Цены на обеды в Чехии растут уже год. В Праге и Средней Чехии они скоро превысят отметку в 200 крон.

Рост расходов на энергию, аренду, топливо, сырье и заработную плату увеличивает стоимость услуг в ресторанах, куда раньше ходила обедать большая часть работников. 172 кроны — такова была средняя цена обеда в чешских ресторанах в сентябре, а в Праге она составляла 195 крон. Об этом сообщила компания Sodexo Benefits, крупнейший поставщик ваучеров на питание в Чешской Республике.

«Учитывая, что уровень инфляции в годовом исчислении достиг в сентябре 18%, что является самым высоким показателем с 1993 года, и эксперты ожидают, что он упадет ниже 10-процентной отметки не раньше середины следующего года, нет сомнений, что в этом году люди в Праге будут платить в среднем 200 крон за обед. С большой долей вероятности к ним присоединится и Среднечешский край», — утверждает в пресс-релизе Ян Михельфейт из Sodexo Benefits.

В начале этого года в Чехии в среднем обед можно было купить на продовольственные талоны за 157 крон, то есть он стоил на 10% меньше, чем сегодня. В то время самые дешевые обеды были у жителей Оломоуцкого и Моравско-Силезского краев, которые тратили на обед в среднем 124 и 126 крон соответственно. В сентябре дешевле всего можно поесть в Оломоуцком крае (152,6 кроны) и Высочине (154 кроны).

На обед пражанам приходится тратить больше всего денег, а именно 195 крон. Жителям столицы также пришлось смириться с самым быстрым ростом цен — на 35% по сравнению с 2020 годом. Почти на треть цены выросли в Пльзеньском, Моравско-Силезском и Пардубицком краях.

«Цены на обеды растут двенадцатый месяц подряд. Они устремились вверх осенью прошлого года, вскоре после ослабления всех ограничений, связанных с коронавирусом. Каждый месяц цены поднимались на две кроны. Но сентябрь принес куда более значительный скачок, больше чем на пять крон», — говорит Михельфейт.

По его словам, это связано с тем, что после летних каникул рестораны стали более существенно отражать свои растущие расходы в конечных ценах.

«У них не было выбора, рост операционных расходов из-за инфляции стал для владельцев ресторанов таким же непосильным, как и рост цен для всех остальных. Кроме того, значительный вклад в инфляцию вносит рост цен на мясо, которые выросли более чем на 20% в годовом исчислении в августе и сентябре», — считает Михельфейт.

Любош Кастнер, совладелец гастрономической группы Hospodska, в которую входит, например, ресторан Červený Jelen, и одновременно ответственный за гастрономический сектор в Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики, с этим полностью согласен. Он сожалеет о нынешнем повышении цен, так как, по его словам, это сильно уменьшит количество гостей в ресторанах и вызовет упадок ряда предприятий.

По его словам, лимит в 200 крон за средний обед будет пройдет в Праге и, вероятно, в Среднечешском крае уже в декабре.

Источник: seznamzpravy.cz

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