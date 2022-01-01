15% семейных фирм в Чехии боятся, что обанкротятся в течение двух лет

15% чешских семейных предприятий в Чехии считают, что не выживут в ближайшие два года. Это следует из опроса, проведенного Центром семейного бизнеса среди членов ассоциации.

Повышение цен коснется всех, инфляция не обойдет стороной и семейный бизнес. Фирмы больше всего беспокоит стоимость энергии и проблемы в цепочке поставок. 15% из них даже опасаются, что им придется закрыть свой бизнес в течение двух лет.

Оплата энергии в настоящее время является самой большой проблемой для семейного бизнеса. Об этом в ходе опроса заявили 23% компаний. За ней следуют сбои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы.

Для пятой части компаний цены на энергоносители удвоились, а для 23% выросли в три раза. 7% сказали, что платят в четыре раза больше за электричество или газ по сравнению с прошлым годом. Еще 7% платят в шесть раз больше.

60% семейных компаний заявили, что цены на материалы и сырье увеличились на 100%. Расходы на сотрудников с 1 января 2021 года выросли на 10% у половины семейных предприятий и более чем на 10% у 36%.

Однако этот год не стал для семейного бизнеса катастрофическим. Треть компаний заявила, что их состояние сопоставимо с ситуацией годичной давности. Еще треть сообщила, что ситуация стала хуже, а 30% сказали, что дела идут хорошо или лучше, чем было.

Однако в отношении перспектив на ближайшее будущее начинает преобладать пессимизм. Около половины опрошенных компаний предполагают, что их положение ухудшится в следующем году. Тем не менее 23% ожидают улучшения своего состояния, 20% не ожидают ни улучшения, ни ухудшения.

15% опрошенных семейных предприятий готовятся к наихудшему сценарию. Если ситуация не улучшится, каждая десятая компания закроет свой бизнес в течение двух лет.

Основная мотивация в ведении бизнеса — не обанкротиться, и, конечно, семейные предприятия также стремятся к этому. 67% опрошенных хотят принять хотя бы базовые меры для сокращения потребления энергии в следующем году, и более половины компаний намерены инвестировать в это, например, путем установки солнечных батарей.

Менее трети компаний хотят модернизировать свое оборудование и производственные процессы, чтобы сэкономить на энергозатратах.

Более половины опрошенных планируют компенсировать высокие затраты за счет повышения цен на свои продукты или услуги.

Хорошая новость состоит в том, что только 13% семейных компаний планируют увольнять работников.

Хотя Европа переживает трудные экономические времена и компаниям приходится сталкиваться с беспрецедентным давлением, это не влияет на семейные отношения владельцев таких компаний. Более 90% опрошенных заявили, что текущая ситуация не влияет на их семейные отношения. 6,5% даже сказали, что кризис их улучшил.

«По итогам исследования можно сделать важный вывод: текущая экономическая ситуация не оказывает негативного влияния на семейные отношения. Владельцам чешских семейных предприятий, по-видимому, удается отделять семейные отношения от корпоративных и не давать экономическим невзгодам перерастать в семейные», — комментирует основатель Центра семейного бизнеса Йиржи Гнилица.

Источник: seznamzpravy.cz

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