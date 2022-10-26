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«Печально, что лучше не станет». У Чехии худший бюджет в Европе

«Печально, что лучше не станет». У Чехии худший бюджет в Европе

Партнер рубрики:
Kochy
26 октября
11:11
585
Чехия опустилась на четыре позиции в рейтинге стран с наименьшим долгом и пропустила вперед Латвию, Литву, Швецию и Данию. Внутренний государственный долг достиг 2,793 трлн крон на конец первого полугодия. Таким образом, Чехия осталась во главе европейских стран, чей долг растет быстрее всего.

«Печально, что лучше не станет». У Чехии худший бюджет в Европе

При этом в последние 10 лет Чехия занимала прочное четвертое место в Европе. Перспективы не очень оптимистичны: тенденция не изменится в ближайшие два года, говорят эксперты Национального бюджетного совета и главный экономист Deloitte Давид Марек.

Евростат уточнил в конце прошлой недели, что в 2021 году государственный долг Чехии вырос на 4,3% ВВП в годовом исчислении, то есть быстрее всего в ЕС. За исключением пяти стран, остальным государствам удалось сократить свой долг, в основном за счет того, что их экономика росла быстрее, чем их обязательства. 

Брюссельские статистики добавили, что и во втором квартале 2022 года Чехия принадлежала к группе четырех стран, чей долг продолжал расти. Рост на 0,9% ВВП был самым высоким после Румынии.

Из-за дефицита в прошлом и в этом году Чехия больше не является страной с четвертым самым низким уровнем долга в ЕС, как это было в последние 10 лет. Она опустилась в рейтинге на четыре позиции. Чехию обошли Латвия, Литва, Швеция и Дания.

По словам экономиста Марека, это подтверждает, что чешский бюджет страдает от чрезвычайно высокого структурного дефицита, который составляет 220–240 млрд крон. Структурный дефицит возникает, когда власти страны увеличивают расходы и не обеспечивает достаточных доходов.

«Мы получаем плохой баланс, когда суммируются популизм предыдущего правительства и вынужденная помощь нынешнего правительства в условиях дорогой энергии. Общественность прощала бы правительству такой дефицит, если бы помощь была хорошо продумана. Но это не относится к помощи домохозяйствам или предприятиям», — говорит Давид Марек.

Он не одинок в своем мнении. «Текущая ситуация является результатом ряда шагов по настройке налоговой и расходной политики, которые были предприняты с 2020 года и привели к постепенному усугублению структурного дефицита. К сожалению, эта тенденция сохраняется и в настоящее время», — подтверждает документ, в котором Национальный совет по бюджету оценивает проект бюджета на 2023 год. 

При действующем правительстве Петра Фиалы баланс бюджета ухудшился в доходной части. По этой причине состояние государственных финансов в этом году мало отличается от времен Андрея Бабиша и пандемии ковида. В третьем квартале дефицит бюджета даже увеличился на исторически максимальную сумму в 88 млрд крон. 

По мнению Нацсовета по бюджету, дисбаланс между доходами и расходами не уменьшится и в следующем году. «Печально, что положительной тенденции мы не увидим даже в 2024 и 2025 годах», — добавляют эксперты, ссылаясь на планы Минфина.

Источник: seznamzpravy.cz

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