Опрос: две трети чехов экономят электроэнергию, меньше используют отопление и освещение

В начале отопительного сезона две трети чехов заявили, что будут экономить электроэнергию, использовать меньше тепла и света. Еще одна реакция на рост инфляции — сокращение посещений ресторанов. При этом популярность употребления алкоголя не снижается, показал опрос Edenred.

Опрос среди 1 000 респондентов в первой половине октября провело агентство Ipsos.

Согласно опросу, продукты питания и энергия — это две сферы, в которых чехи экономят наиболее активно. Более половины чехов сократили посещение ресторанов в связи с экономическим кризисом, и почти столько же признались, что экономят на покупках и выбирают более дешевую еду.

«Эта тенденция может быть опасной в долгосрочной перспективе. Согласно независимым исследованиям, некачественная пища ухудшает здоровье людей, качество жизни и влияет на самочувствие на работе и производительность труда», — прокомментировала результаты опроса директор по корпоративным отношениям Edenred Анета Мартишкова.

4 из 10 чехов меньше ходят на культурные и светские мероприятия, столько же ограничивают покупки одежды. Треть респондентов откладывает покупку товаров длительного пользования, то есть бытовой электроники, а 28% экономят на досуге. Интересно, что гораздо меньше людей ограничивают употребление алкоголя, которое уже давно находится в стране на очень высоком уровне.

Значительное количество людей также активно отреагировали на инфляцию и подправили свое экономическое положение. Почти 13% нашли подработку, а каждый десятый нашел вторую работу с частичной занятостью. Более 5% добились повышения, и почти столько же увеличили свое рабочее время у нынешнего работодателя.

В ходе опроса 43% чехов заявили, что их уровень жизни за последний год ухудшился. О значительном ухудшении финансовой ситуации (более чем на четверть) сообщили 7% респондентов.

Источник: ceskenoviny.cz