В Чехии депутаты утвердили основные параметры бюджета на следующий год. Дефицит — 295 млрд крон

Депутаты чешского парламента одобрили госбюджет на следующий год в первом чтении. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) утвердил предполагаемый дефицит в размере 295 млрд крон. В бюджет включены некоторые меры против энергетического кризиса, а также налог на сверхприбыль.

За утверждение основных параметров проголосовали 84 присутствовавших депутата, против выступила оппозиция. Парламент обсуждал бюджет более 7 часов.

Голосование 26 октября не означает одобрения бюджета в целом. Утверждение ожидается в конце ноября.

«Бюджет следующего года — это бюджет войны и кризиса. Он обеспечит безопасность и необходимые инвестиции, а также предоставит гражданам финансовую помощь. Это результат антикризисного управления», — заявил в Палате депутатов премьер-министр Петр Фиала (ODS).

По его словам, предполагаемый дефицит бюджета в размере 295 млрд крон выше, чем ему хотелось бы. Однако он заверил, что правительство не отказалось от своей цели консолидации государственных финансов. По его словам, одна из причин дефицита — растущие расходы на пенсии. По сравнению с планом этого года они увеличиваются на 81 млрд крон. Он добавил, что, если ситуация будет благоприятной, весной правительство представит план по ограничению роста госрасходов.

По словам Фиалы, правительство никоим образом не отказывается от одной из своих главных целей, которую оно обещало избирателям и депутатам. Это сокращение долга и общая консолидация государственных финансов. «Мы были вынуждены отложить эти планы из-за последствий войны в Украине. Но если экономико-бюджетная ситуация будет развиваться хоть в какой-то мере удовлетворительно в течение следующей весны, мы разработаем план действий по резкому и планомерному сдерживанию роста расходов нашего государства», — пообещал премьер.

Фиала также сообщил, что правительство компенсирует гражданам и компаниям последствия высоких цен на электроэнергию и газ, возместит расходы, связанные с помощью беженцам. Он предупредил, что риски, с которыми сталкивается государство, резко возросли. «Россия шантажирует нас каждый день, и мы должны быстро и дорого найти альтернативное сырье и обеспечить Чехию достаточным количеством энергии на ближайшие годы», — сказал премьер.

В проекте бюджета правительство исходит из того, что средний рост потребительских цен в следующем году замедлится примерно вдвое по сравнению с этим годом. Средняя инфляция должна снизиться с 16,2% в этом году до 8,8%. Ожидается, что реальный экономический рост замедлится с 2,2 до 1,1%. Государственный бюджет планирует получить 1,636 трлн крон в виде налогов. Что касается расходов, то 859 млрд должны пойти на социальные выплаты. На инвестиции предусмотрено 203 млрд крон.

По словам премьер-министра, в общей сложности из бюджета будет выделено 200 млрд крон на помощь с ценами на энергоносители. Из них 100 млрд должны пойти на компенсацию за установление максимальных цен на энергоносители. Оставшаяся сумма затем будет использована, например, для увеличения пенсий, жилищных пособий или освобождения от платы за возобновляемые источники энергии.

«В Чехии будет достаточно газа на зиму, поэтому нет опасности закрытия некоторых предприятий или заводов. Газовые резервуары заполнены почти на 95%, что составляет более 3,2 млрд кубометров газа», — сказал Станюра, представляя проект бюджета.

По словам министра, хорошим новостям способствует и нынешняя теплая погода, которая снижает потребление газа по всей Европе. Станюра также заявил, что война в Украине и ответные санкции против России и Беларуси влияют на состояние европейских экономик и их государственных финансов. Он подчеркнул, что бюджеты почти всех стран — членов ЕС находятся под давлением расходов, вызванных высокими ценами на энергоносители и высокой инфляцией. Однако он добавил, что Чехия больше не входит в число стран-членов с самой высокой инфляцией. Он ожидает, что она будет в числе первых государств, где инфляция снизится.

Правительство предложило государству потратить в следующем году 2,223 трлн крон, рассчитывая при этом на доходы в размере 1,928 трлн. По словам председателя бюджетного комитета Йозефа Бернара, это предложение можно считать разумным компромиссом при сохранении всех социальных расходов, хотя, по его словам, дефицит в 295 млрд крон «не является хорошей новостью для наших граждан».

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день