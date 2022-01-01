Правительство Чехии одобрило поправку в закон о строительстве

Правительство Чехии 27 октября утвердило поправку к закону о строительстве. Проект Министерства регионального развития (ММР) в первую очередь отменяет создание Высшего строительного управления и подчиненной ему системы и пока сохраняет все строительные управления в муниципалитетах. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после заседания кабинета министров.

Поправку еще предстоит обсудить в Палате депутатов, Сенате, потом закон должен подписать президент. Правительство также одобрило законопроект о едином экологическом мнении (JES), который должен объединить разрешения всех органов, ответственных за окружающую среду, до начала строительства.

Поправка вносит изменения в новый закон о строительстве, подготовленный бывшим правительством Андрея Бабиша. «Мы отказались от создания центрального строительного управления, потому что считаем существенной близость властей к гражданам. Поправка выполняет именно это и предотвратит коллапс строительной отрасли, который произошел бы, если был бы принят проект, подготовленный предыдущим правительством», — сказал Фиала. Он добавил, что ускорение и упрощение управления строительством необходимо для будущего страны, хороших услуг гражданам и гражданам в целом.

ММР предложил несколько вариантов определения количества строительных органов, в итоге сохранит все существующие 694 с возможностью сокращения количества. «Мы выбрали ту же процедуру, что и в случае с реестрами, и решили пойти по методике результативности», — сказал министр регионального развития Иван Бартош (Пираты).

Бартош заявил, что поправка приведет к намеченному упрощению конструкции и сохранит систему «одно управление, одна печать». Оцифровка, создание Портала застройщика также должны этому способствовать. «Я верю, что все вместе превратит закон в полезный инструмент для граждан», — сказал Бартош.

В последние дни поправка подверглась критике со стороны профессиональной общественности. Прежде всего, она обвинила министерство в том, что у нее нет возможности прокомментировать изменения. Бартош заявил, что ММР соблюдает классический процесс утверждения и на протяжении всего предложения консультировался с профессиональными организациями и городами. Бартош добавил, что в предложение включено много тем. "Невозможно удовлетворить всех одновременно. Я думаю, что полученный компромисс хорош и направлен на достижение поставленных нами целей", - заявил министр.

С середины следующего года начнет работу Управление специализированного и апелляционного строительства, которое будет отвечать за крупные инфраструктурные сооружения, такие как автомагистрали, национальные железные дороги или электростанции. Разрешение на строительство других зданий будет выдаваться в соответствии с существующими правилами до 30 июня 2024 года. Оцифровка строительных процедур должна быть запущена 1 января 2024 года.

По словам уходящего в отставку министра окружающей среды Анны Губачковой (от KDU-ČSL), единое экологическое заключение внесет большую ясность и понятность для строителей и инвесторов и ускорит процессы выдачи разрешений. «Нам удалось урегулировать все замечания и найти согласие по упрощению строительного законодательства между правительством, регионами и профессиональными союзами», — сообщила она в пресс-релизе.

Согласно предложению, заявитель на получение разрешения на строительство подает одно заявление в строительный орган или орган по охране окружающей среды. Затем истекает срок выдачи заключения, которое будет включать требования по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с девятью законами. Административным органом будет муниципальное управление села с расширенными полномочиями, в отдельных случаях региональное управление. JES также может включать процесс оценки воздействия проекта на окружающую среду, если это необходимо.

Источник: ceskenoviny.cz