Чехи экономят в основном на посещении ресторанов, однако ограничивают и автомобильные поездки

Только каждый восьмой чех считает, что его не затронул значительный рост. Больше половины чехов сказали, что им приходится себя ограничивать. В основном они отказывают себе в посещении ресторанов, покупке одежды или косметики, сокращают расходы на транспорт и ограничивают поездки на автомобиле.

Опрос агентства STEM/MARK для компании Anytime показал, что нынешний рост цен, особенно на энергоносители, топливо и другие ключевые товары, уже заметно затрагивает 88% чехов. Около 56% вынуждены ограничивать себя из-за этого. Треть также чувствует рост цен, но пока себя не ограничивает.

Лишь менее 3% респондентов ответили, что нынешнее повышение цен их не коснется и они не рассчитывают, что им придется как-то ограничивать свои расходы. 10% заявили, что рост цен их пока не коснулся, но ожидают, что в будущем это произойдет.

Наибольшее количество — 56% — отметили, что ограничивают посещение ресторанов, а также не тратятся на покупку вещей, которые не относятся к необходимым, таких как мобильные телефоны, не покупают новую одежду или косметику. Они сокращают расходы на развлечения, праздники и не в последнюю очередь на еду. Более четверти респондентов (28%) экономят на хобби.

Из-за роста цен на топливо и общей инфляции за последние три месяца 37% опрошенных были вынуждены сократить расходы на собственный автомобиль.

Источник: novinky.cz

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