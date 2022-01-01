Электричество в Чехии подорожало больше всего по сравнению с другими странами ЕС

Средняя цена электроэнергии в Европейском союзе резко выросла в годовом исчислении в первой половине года. В Чехии рост был самым большим — 62%. За Чехией следуют Латвия (+59%) и Дания (+57%), сообщило европейское статистическое бюро Eurostat. На более высокие цены энергоносителей значительное влияние оказывает военная агрессия России в Украине.

Европейские домохозяйства в среднем платили 25,3 евро (620 крон) за 100 киловатт-часов (кВтч) в первой половине 2022 года, тогда как в том же периоде прошлого года платеж составлял 22 евро (539 крон) за 100 кВтч.

Самые низкие цены были у клиентов в Нидерландах (-54%), Словении (-16%), Польше (-3%), Португалии и Венгрии (обе -1%). В случае Нидерландов, Словении и Польши падение цен было связано с государственными субсидиями, тогда как в Венгрии цены регулируются, пояснил Eurostat.

Также подорожал газ. Его средняя цена по сравнению с тем же периодом 2021 года увеличилась с 6,4 евро (157 крон) за 100 кВтч до 8,6 евро (210 крон) за 100 кВтч.

По сравнению с первой половиной 2021 года в первой половине этого года газ стал дороже в 23 из 24 стран — членов ЕС, по которым у Eurostat есть данные. Больше всего цены на газ выросли в Эстонии (+154%), Литве (+110%) и Болгарии (+108%). В Чехии рост цен был десятым по величине.

Лишь в одном государстве Евросоюза цены на газ для бытовых потребителей несколько снизились, а именно в Венгрии (-0,5%).

Источник: novinky.cz