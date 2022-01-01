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Рост экономики резко замедляется: ВВП в Чехии упал на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом

Рост экономики резко замедляется: ВВП в Чехии упал на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом

Партнер рубрики:
Kochy
01 ноября
12:06
219
По предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) Чешской Республики в третьем квартале снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и вырос на 1,6% в годовом исчислении.

Рост экономики резко замедляется: ВВП в Чехии упал на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом

«Квартальное снижение было вызвано спадом внутреннего спроса, особенно снижением расходов домохозяйств на конечное потребление, — этот показатель сокращается четвертый квартал подряд. Наоборот, внешний спрос оказал положительное влияние», — сказал Владимир Кермиет, директор Департамента Чешского статистического управления. 

Негативное влияние на валовую добавленную стоимость оказала группа секторов торговли, транспорта, размещения и гостеприимства. Снижение произошло и в строительной отрасли. Промышленность немного выросла. 

Валовое накопление основного капитала и внешний спрос положительно повлияли на рост ВВП в годовом исчислении. Расходы на конечное потребление сократились. Наибольший вклад в годовой прирост валовой добавленной стоимости внесли промышленность и большинство секторов услуг. 

Занятость не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и увеличилась на 2% в годовом исчислении. 

«Потребление домашних хозяйств, составляющее более 40% ВВП, уже год падает из-за постоянно снижающейся покупательной способности населения и опасений за будущее. Высокая инфляция, давящая на семейные бюджеты, видимо, берет свое. Уж точно не в первый и не в последний раз, учитывая, что эта цифра останется двузначной как минимум до середины следующего года», — комментирует экономист Петр Дуфек. 

По его словам, опасения по поводу безработицы и сохраняющихся высоких цен на энергию будут сдерживать потребление жителей и в следующих кварталах. 

«Спад, вероятно, продолжится в последнем квартале, и неизвестно, когда он закончится. У компаний промышленного сектора все еще есть запас старых заказов, который теперь служит им подушкой безопасности, но все больше и больше компаний будут сталкиваться с высокими ценами на энергоносители и осторожностью клиентов», — оценивает он. 

«Чрезвычайно высокая инфляция и продолжающийся энергетический кризис уже оказывают негативное влияние на показатели чешской экономики, что очень заметно по слабому потреблению домохозяйств. Таким образом, вторая половина этого года будет отмечена технической экономической рецессией, так как квартальное падение ВВП почти наверняка можно ожидать и в четвертом квартале. Рост ВВП в пределах 2,4–2,5%, вероятно, можно ожидать в течение всего этого года», — прогнозирует аналитик Мирослав Новак из компании Akcenta.

Источник: seznamzpravy.cz

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