Сравнение цен: Мебель IKEA в Польше значительно дешевле, чем в Чехии

Один из читателей чешского издания Seznam Zprávу хотел купить шкаф IKEA. В чешском интернет-магазине он стоил около 38 000 крон, в Польше — 3 149 злотых, то есть примерно 16 000 крон. Читатель решил, что такая разница стоит того, чтобы ехать в Польшу — и неважно, во сколько обойдется перевозка.
Дальнейшее сравнение цен в интернет-магазинах двух стран показало, что из 15 предметов (включая книжный шкаф, кровать, духовку, детский коврик, столовые приборы и кресло) 13 в Чехии были дороже. В подавляющем большинстве случаев цена различалась на десятки процентов.
В среднем выбранные товары в IKEA в Чехии оказались на 22% дороже, чем в Польше.
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Сравнение цен IKEA в Чехии и Польше
|
Товар
|
Чехия (Kč)
|
Польша (zł)
|
Польша (Kč)
|
Разница (Kč)
|
Разница (%)
|
Книжный шкаф Bergig bílá
|
3290
|
399
|
2043,68
|
1246,32
|
37,9
|
Книжный шкаф Trofast из сосны 94x44x91
|
3290
|
499
|
2555,88
|
734,12
|
22,3
|
Диван Söderhamn
|
12 000
|
1700
|
8707,40
|
3292,60
|
27,4
|
Стол и 6 стульев Ekedalen / Bergmund
|
20 230
|
2993
|
15 330,15
|
4899,85
|
24,2
|
Цветочный горшок Fridfull
|
149
|
15,99
|
81,90
|
67,10
|
45,0
|
Кресло с подставкой для ног Poäng bříza Hillared
|
6280
|
829
|
4246,14
|
2033,86
|
32,4
|
Сушилка Uddark 8кг A++ новинка
|
13 990
|
2499
|
12 799,88
|
1190,12
|
8,5
|
Духовка Anrätta
|
10 990
|
1649
|
8446,18
|
2543,82
|
23,1
|
Напольная лампа Lauters jasan белая*
|
1490
|
220
|
1126,84
|
363,16
|
24,4
|
Полотенце Nyckeln 70x140
|
249
|
49,99
|
256,05
|
-7,05
|
-2,8
|
Детский коврик Blåvingad moře
|
999
|
199
|
1019,28
|
-20,28
|
-2,0
|
Салфетка под приборы Gallra
|
79
|
14,99
|
76,78
|
2,22
|
2,8
|
Комод Malm 160x78
|
4990
|
699
|
3580,28
|
1409,72
|
28,3
|
Набор столовых приборов Martorp 30 шт.
|
849
|
119
|
609,52
|
239,48
|
28,2
|
Сервант Lommarp 86x199 сине-зеленый
|
11 999
|
1599
|
8 190,08
|
3808,92
|
31,7
* Цена по акции
Петр Шашек, представитель шведского производителя мебели, объясняет, что цены в разных странах различаются в зависимости от многих факторов, учитывающих местные затраты:
«Окончательные цены отражают местные цены на энергию, транспорт, инфляцию и обменный курс, а также количество товаров, которые будут проданы на данном рынке. Вследствие всех этих факторов цены в разных странах могут различаться», — сказал он и добавил, что около 70% продукции, продаваемой в Европе, производится на том же континенте.
В отличие от продуктов питания, где польский потребитель значительно выигрывает от более низкой ставки НДС (в настоящее время даже нулевой), продажа мебели в Польше облагается налогом на добавленную стоимость в размере 23%.
По мнению эксперта по маркетингу Робера Ле Венера, частичной причиной ценовой политики сети также может быть желание чехов покупать более дорогие товары: «IKEA, как и другие ритейлеры, проверяет, какая цена максимизирует их абсолютную совокупную маржу. Это маржа на продукт, клиента или покупку, умноженная на количество клиентов, которые готовы купить продукт по данной цене».
У многих компаний разная ценовая политика на разных рынках, и IKEA не исключение.
Наценки продавцов в конкретных странах различаются в зависимости от того, что им позволяют покупатели. Фирмы, занимающиеся исследованиями рынка, дают маркетологам рекомендации по ценообразованию. В случае с Чехией, например, выяснилось, что пражане готовы платить за определенные товары на несколько процентов больше, чем покупатели из регионов.
Стоит отметить, что чешское производство может потерять конкурентоспособность из-за инфляции, которая является пятой по величине в Европейском союзе (после стран Балтии и Венгрии). В настоящее время Чехия находится в наименее выгодном положении по сравнению с другими странами из-за дорогой энергии, которая увеличивает цены практически на все: освещение, отопление, хранение и т. д. Также высокая инфляция увеличивает требования к росту заработной платы.
Источник: seznamzpravy.cz
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