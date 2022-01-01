Сравнение цен: Мебель IKEA в Польше значительно дешевле, чем в Чехии

Польша привлекает чехов не только дешевыми продуктами. Та же мебель в сети IKEA в соседней стране стоит заметно дешевле. Иногда разница исчисляется в тысячах крон за единицу товара.

Один из читателей чешского издания Seznam Zprávу хотел купить шкаф IKEA. В чешском интернет-магазине он стоил около 38 000 крон, в Польше — 3 149 злотых, то есть примерно 16 000 крон. Читатель решил, что такая разница стоит того, чтобы ехать в Польшу — и неважно, во сколько обойдется перевозка.

Дальнейшее сравнение цен в интернет-магазинах двух стран показало, что из 15 предметов (включая книжный шкаф, кровать, духовку, детский коврик, столовые приборы и кресло) 13 в Чехии были дороже. В подавляющем большинстве случаев цена различалась на десятки процентов.

В среднем выбранные товары в IKEA в Чехии оказались на 22% дороже, чем в Польше.

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Сравнение цен IKEA в Чехии и Польше

Товар Чехия (Kč) Польша (zł) Польша (Kč) Разница (Kč) Разница (%) Книжный шкаф Bergig bílá 3290 399 2043,68 1246,32 37,9 Книжный шкаф Trofast из сосны 94x44x91 3290 499 2555,88 734,12 22,3 Диван Söderhamn 12 000 1700 8707,40 3292,60 27,4 Стол и 6 стульев Ekedalen / Bergmund 20 230 2993 15 330,15 4899,85 24,2 Цветочный горшок Fridfull 149 15,99 81,90 67,10 45,0 Кресло с подставкой для ног Poäng bříza Hillared 6280 829 4246,14 2033,86 32,4 Сушилка Uddark 8кг A++ новинка 13 990 2499 12 799,88 1190,12 8,5 Духовка Anrätta 10 990 1649 8446,18 2543,82 23,1 Напольная лампа Lauters jasan белая* 1490 220 1126,84 363,16 24,4 Полотенце Nyckeln 70x140 249 49,99 256,05 -7,05 -2,8 Детский коврик Blåvingad moře 999 199 1019,28 -20,28 -2,0 Салфетка под приборы Gallra 79 14,99 76,78 2,22 2,8 Комод Malm 160x78 4990 699 3580,28 1409,72 28,3 Набор столовых приборов Martorp 30 шт. 849 119 609,52 239,48 28,2 Сервант Lommarp 86x199 сине-зеленый 11 999 1599 8 190,08 3808,92 31,7

* Цена по акции

Петр Шашек, представитель шведского производителя мебели, объясняет, что цены в разных странах различаются в зависимости от многих факторов, учитывающих местные затраты:

«Окончательные цены отражают местные цены на энергию, транспорт, инфляцию и обменный курс, а также количество товаров, которые будут проданы на данном рынке. Вследствие всех этих факторов цены в разных странах могут различаться», — сказал он и добавил, что около 70% продукции, продаваемой в Европе, производится на том же континенте.

В отличие от продуктов питания, где польский потребитель значительно выигрывает от более низкой ставки НДС (в настоящее время даже нулевой), продажа мебели в Польше облагается налогом на добавленную стоимость в размере 23%.

По мнению эксперта по маркетингу Робера Ле Венера, частичной причиной ценовой политики сети также может быть желание чехов покупать более дорогие товары: «IKEA, как и другие ритейлеры, проверяет, какая цена максимизирует их абсолютную совокупную маржу. Это маржа на продукт, клиента или покупку, умноженная на количество клиентов, которые готовы купить продукт по данной цене».

У многих компаний разная ценовая политика на разных рынках, и IKEA не исключение.

Наценки продавцов в конкретных странах различаются в зависимости от того, что им позволяют покупатели. Фирмы, занимающиеся исследованиями рынка, дают маркетологам рекомендации по ценообразованию. В случае с Чехией, например, выяснилось, что пражане готовы платить за определенные товары на несколько процентов больше, чем покупатели из регионов.

Стоит отметить, что чешское производство может потерять конкурентоспособность из-за инфляции, которая является пятой по величине в Европейском союзе (после стран Балтии и Венгрии). В настоящее время Чехия находится в наименее выгодном положении по сравнению с другими странами из-за дорогой энергии, которая увеличивает цены практически на все: освещение, отопление, хранение и т. д. Также высокая инфляция увеличивает требования к росту заработной платы.

Источник: seznamzpravy.cz

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