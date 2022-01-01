Чешские компании уже экономят на отоплении. Некоторые — до 16 градусов

​В производственных компаниях, супермаркетах и ​​других компаниях стали меньше топить в целях экономии энергии. Готовятся к этому в других местах. Власти и министерства также недавно объявили о снижении температуры на рабочем месте.

В конце сентября из-за энергетического кризиса правительство утвердило подготовленное Минздравом положение, позволяющее снизить минимальную температуру на рабочем месте, например для кассиров или рабочих на сборочных линиях, с нынешних 18 до 16 градусов Цельсия.

«Уже в прошлом году в ответ на рост цен на энергоносители мы снизили температуру в офисах и производственных цехах до значений, которые тогда были указаны в постановлении Минздрава. Мы были удивлены, что сэкономили примерно от 20 до 30% стоимости газа, который мы используем для отопления», — сказал Михал Урич, пресс-секретарь компании Linet, которая производит больничные кровати.

Аналогичные меры применяются и в остравской машиностроительной компании Witkowitz (ранее Vítkovice).

«Мы будем отапливать производственные помещения и офисы только до необходимого минимума, чтобы в соответствии с гигиеническими нормами работа сотрудников в производственных помещениях была еще сносной, однако мы будем придерживаться минимальных значений», — подтвердила директор Микаэла. Жвакова.

«Каждый дополнительный градус означает примерно 1,2 миллиона крон в месяц для одной более крупной производственной компании. При этом мы объясним это сотрудникам, и я верю, что они поймут ситуацию», - добавила она.

Conrop Bolatice, производитель и экспортер промышленных мешков, также постарается сэкономить на отоплении.

«На наших производственных предприятиях в Чехии и Словакии в зимние месяцы из-за высоких цен на энергоносители мы планируем меры по энергосбережению при отоплении производственных помещений, в частности, путем изоляции всех помещений и модификации рабочих мест в виде мобильных стены, чтобы мы могли отапливать небольшие площади в производственных цехах. Мы также будем в большей степени использовать технологическое тепло от машин для обогрева производственных помещений», — сказал исполнительный директор предприятия Карел Павличек.

Завод Spack, производящий кетчуп в Сушице в Западной Чехии, не стал снижать температуру на производстве, в настоящее время она установлена ​​на уровне 20 градусов. Однако, по словам операционного директора Ченко Когоушка, температура на складах упала на несколько градусов и сейчас колеблется около нуля.

«Однако склады полуавтоматизированы, поэтому смена персонала не сильно повлияет», — сказал он, добавив, что в настоящее время в компании работает 130 человек.

Поскольку Spack также работает ночью, они больше сосредоточились на снижении затрат на электроэнергию. «У нас фиксированные цены до конца года, но мы уже начали принимать меры. Мы заменили все лампы на более энергоэффективные светодиоды, а также закупаем фотоэлектрические элементы», — добавил Когоушек.

Поставщики услуг более снисходительны в своих мерах и придерживаются стандартов, к которым привыкли сотрудники и клиенты.

«Чтобы добиться оптимизации использования энергии, мы установили отопление на 19 градусов в наших магазинах и офисах», — сообщила пресс-секретарь сети супермаркетов Билла Дана Братанкова. В Billa используют системы регулирования с помощью датчиков температуры. А вот энергию пытались экономить раньше, например, устанавливая светодиодное освещение.

По словам пресс-секретаря Česká spořitelna Филипа Хрубы, сейчас в филиалах и в головном офисе температура составляет около 22 градусов. Пресс-секретарь не исключил дальнейших мер в ближайшее время с целью экономии энергии на отопление или подогрев воды.

Источник: novinky.cz