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Экономика
Поставщики энергии в Чехии начали снижать авансовые платежи для некоторых клиентов

Поставщики энергии в Чехии начали снижать авансовые платежи для некоторых клиентов

Партнер рубрики:
Kochy
02 ноября
10:14
290
Крупные поставщики энергии ČEZ, innogy и E.ON с 1 ноября начали снижать для некоторых клиентов платежи за газ и электроэнергию. Тем, кто платит больше установленного правительством потолка цен, который будет применяться с января, авансы пропорционально уменьшаются. Это сотни тысяч человек.

Поставщики энергии в Чехии начали снижать авансовые платежи для некоторых клиентов

«Это поможет людям избежать ценового шока перед Рождеством. С ноября без ценового потолка многим грозило бы увеличение авансовых платежей в несколько раз», — сказал аналитик ENA Йиржи Гавор. 

Потолок цен, утвержденный правительством, сейчас составляет 6 крон с НДС за киловатт-час (кВтч) электроэнергии и 3 кроны с НДС для газа. Цена на газ и электричество складывается из двух частей: регулируемой и нерегулируемой. В целом люди будут платить от 7 до 9 крон за кВтч электроэнергии.  

Однако потолок цен пока не применяется: мера вступит в силу с 1 января 2023 года. Чтобы помочь тем, кто уже платит более высокую цену, правительство распорядилось, чтобы будущее ограничение тарифов отразилось в авансовых платежах уже в ноябре. 

«Авансы уже заложены в бюджете. Нет опасности, что у заказчика вдруг возникнет задолженность, поскольку залог будет снижен до уровня потолка, но цена на этот год останется прежней», — сообщил представитель одного из поставщиков энергии. 

Текущая корректировка касается сотен тысяч клиентов с более высокими ценами, заявили компании ČEZ и innogy, которые во вторник, 1 ноября, объявили о сокращение авансов. Это относится, например, к людям, у которых заканчивается фиксация цен. 

В течение этого месяца ČEZ разошлет клиентам новые залоговые фактуры, в которых уже будет учитываться установленное правительством ограничение цен на энергоносители. «Цель — более равномерное распределение платежей», — заявили в компании. 

Innogy также рассылает новые предварительные графики платежей. Всего, по словам пресс-секретаря Павла Грохала, их получат около 300 000 клиентов. 

«Это клиенты, которые заключили договоры в последние несколько месяцев, их фиксация заканчивается, или те, у кого договоры на неопределенный срок», — отметил Грохал. Авансы для большинства клиентов не изменятся, поскольку для них установлены более низкие тарифе, ниже ценового потолка. 

Другие компании, например E.ON, также начали рассчитывать уведомления о новых авансах. 

«В настоящее время потолок цен затрагивает примерно 7 000 наших клиентов. Мы будем отправлять им бумажные или электронные письма, и клиенты смогут четко видеть все детали в приложении Energie24», — сказала пресс-секретарь E.ON Мартина Славикова. 

В разбивке авансов за электроэнергию поставщики также учитывают экономичный тариф для населения, который действует с октября до конца года. Это дотация в размере 2 000 или 3 500 крон.

Источник: novinky.cz

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