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Минтруда Чехии хочет сократить размер пособия по безработице. Люди должны искать работу быстрее, считают чиновники.

Минтруда Чехии хочет сократить размер пособия по безработице. Люди должны искать работу быстрее, считают чиновники.

Партнер рубрики:
Kochy
03 ноября
08:29
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По словам министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), размер пособия по безработице должно быть сокращен. По его словам, сейчас это «относительно щедро» по сравнению с тем, что в Чехии низкий уровень безработицы и высокий спрос на сотрудников. По его словам, люди должны быстрее искать работу.

Минтруда Чехии хочет сократить размер пособия по безработице. Люди должны искать работу быстрее, считают чиновники.

«Мы хотим мотивировать людей искать работу очень быстро. Мы работаем над этим предложением, и я хочу, чтобы мы смогли реализовать его, возможно, в первой половине следующего года», — отметил Юречка. 

2 ноября правительство и Национальный экономический совет при правительстве (НЭРВ) обсудили меры по замедлению текущей стремительной государственной задолженности. 

По его словам, конкретная форма меры на встрече не обсуждалась и ее еще предстоит проработать. 

Сейчас в Чехии пособие по безработице составляет 65% от предыдущей средней заработной платы за первые два месяца, когда человек без работы. Со второго по четвертый месяц пособие составляет 50% от этой суммы, а затем 45%. Общее время, в течение которого человек получает поддержку от государства, составляет 5 месяцев для лиц моложе 50 лет, 8 месяцев для лиц в возрасте от 50 до 55 лет и 11 месяцев для лиц старше 55 лет. 

Если работник не может документально подтвердить доход с предыдущего места работы, пособие выплачивается из расчета средней заработной платы (15% первые два месяца, затем 12% и 11%). 

По данным Бюро труда, безработица в Чехии немного выросла до 3,5% в сентябре с 3,4% в августе. Уровень безработицы в стране по-прежнему остается самым низким в ЕС. 

Источник: novinky.cz

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