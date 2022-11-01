Минтруда Чехии хочет сократить размер пособия по безработице. Люди должны искать работу быстрее, считают чиновники.

«Мы хотим мотивировать людей искать работу очень быстро. Мы работаем над этим предложением, и я хочу, чтобы мы смогли реализовать его, возможно, в первой половине следующего года», — отметил Юречка.
2 ноября правительство и Национальный экономический совет при правительстве (НЭРВ) обсудили меры по замедлению текущей стремительной государственной задолженности.
По его словам, конкретная форма меры на встрече не обсуждалась и ее еще предстоит проработать.
Сейчас в Чехии пособие по безработице составляет 65% от предыдущей средней заработной платы за первые два месяца, когда человек без работы. Со второго по четвертый месяц пособие составляет 50% от этой суммы, а затем 45%. Общее время, в течение которого человек получает поддержку от государства, составляет 5 месяцев для лиц моложе 50 лет, 8 месяцев для лиц в возрасте от 50 до 55 лет и 11 месяцев для лиц старше 55 лет.
Если работник не может документально подтвердить доход с предыдущего места работы, пособие выплачивается из расчета средней заработной платы (15% первые два месяца, затем 12% и 11%).
По данным Бюро труда, безработица в Чехии немного выросла до 3,5% в сентябре с 3,4% в августе. Уровень безработицы в стране по-прежнему остается самым низким в ЕС.
Источник: novinky.cz
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