Президент Чехии Милош Земан наложил вето на поправку к бюджету

Президент Милош Земан 3 ноября наложил вето на поправку к бюджету на этот год. Его беспокоит, что доход бюджета ниже, чем мог бы быть, если бы поправка к закону о подоходном налоге была принята раньше.

Об этом Земан заявил в письме, направленном спикеру палаты Маркете Пекаровой Адамовой (TOP 09), сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в четверг.

"Причиной моего вето является тот факт, что доходная часть бюджета ниже, чем она могла бы быть, если бы предложенной поправке в закон о государственном бюджете на 2022 год предшествовала поправка в закон о подоходном налоге", - говорится в письме.

По его словам, бюджет основан на пониженной ставке налога на доходы физических лиц, что создает дефицит бюджета в размере 90 миллиардов крон. Это примерно четверть дефицита бюджета.

«В то же время при отмене сверхваловой заработной платы предполагалось, что указанная налоговая ставка будет возвращена к исходному уровню», — заявил президент в обосновании.

Возвращение НДФЛ к уровню 2020 года, когда была отменена сверхваловая заработная плата, также является одним из ключевых предложений, рекомендованных правительству экспертами Национального экономического совета при правительстве (НЭРВ), которые указывают на неустойчивость экономики государства при постоянно растущих расходах.

Правительство по-прежнему сопротивляется увеличению совокупной налоговой квоты.

Источник: novinky.cz