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Datlab: несмотря на санкции, количество госконтрактов для компаний с российским влиянием не уменьшается

Datlab: несмотря на санкции, количество госконтрактов для компаний с российским влиянием не уменьшается

Партнер рубрики:
Kochy
03 ноября
15:06
208
Несмотря на европейские санкции, по данным чешского агентства Datlab, количество государственных контрактов для компаний с российским влиянием не изменилось. Исследования в ЕС выявили контракты на сумму почти 300 млн евро (около 7 млрд крон), которые ежемесячно заключаются с компаниями, связанными с лицами из санкционного списка.

Datlab: несмотря на санкции, количество госконтрактов для компаний с российским влиянием не уменьшается

Например, компания MSA из Долни-Бенешова в Опавском крае производит арматуру и поставляет ее ряду государственных компаний. Еще летом владельцем компании был попавший под санкции олигарх Дмитрий Пумпянский. Теперь у компании в реестре новые владельцы из России. Ведомства проверяют, нет ли в этом случае обхода санкций. 

«Такие случаи бывают. Например, компанию регистрируют на родственников, и чешские органы власти приходят к выводу, что она не подпадает под санкции», — объясняет заместитель министра регионального развития Ондржей Профант. 

Согласно исследованию Datlab, во всем ЕС есть проблемы с выявлением реальных владельцев компаний, которые оформляют госконтракты. Анализ показал, что только в Чехии, помимо строительной компании Strabag, еще несколько десятков связанных с подсанкционным лицами компаний получают деньги от госконтрактов. Они относятся к разным сферам.

«От IT и строительного сектора до производителей материал, металлургической продукции и т. д.», — перечисляет председатель Института Datlab Йиржи Скухровец.  

С начала введения санкций Финансово-аналитическому управлению удалось выявить десятки компаний, которые участвуют в госзаказах и связаны с Россией. Однако ежедневно по всей стране открываются сотни тендеров.

Российские олигархи начали переводить свои активы в Чехию после Бархатной революции. «Для нас российская агрессия началась не с войны в Украине, для нас российская агрессия присутствует с 1989 года», — говорит Йиржи Мазанек, глава Национального центра по борьбе с организованной преступностью. 

В Чехии до сих пор работают десятки компаний с анонимными владельцами, де-факто контролируемые россиянами. Например, компания, связанная с бывшим главой «Уралсевергаза» Владимиром Козюшиным.

Управление финансового анализа рассчитывает на поправку к закону о применении санкций, которая обяжет другие органы государственного управления и органы местного самоуправления сотрудничать под угрозой штрафа до 500 000 крон.

Источник: ceskatelevize.cz



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