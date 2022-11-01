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ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%

ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%

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anastasiia-kn
03 ноября
17:06
79
Чешский национальный банк (ЧНБ) в четверг ухудшил свой прогноз экономического развития на этот и следующий год. Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 2,2% в этом году и снизится на 0,7% в следующем году. В предыдущем августовском прогнозе банк ожидал роста на 2,3% в этом году и на 1,1% в следующем. Об этом сообщил глава ЧНБ Алеш Михл на пресс-конференции после заседания правления банка. В прошлом году экономика выросла на 3,3%.

ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%

Центральный банк понизил оценку инфляции, которая, по его словам, вырастет в среднем до 15,8% в этом году (в августе он оценил ее рост в 16,5%). В следующем году ЧНБ ожидает падения потребительских цен на 9,1%, (в то время, как в августе прогнозировалось снижение до 9,5%).

По словам Михла, базовый сценарий нового прогноза согласуется с повышением рыночных процентных ставок с последующим их постепенным снижением в течение следующего года. 

Согласно новому прогнозу ЧНБ, в этом году средний обменный курс кроны составляет 24,60 кроны за евро. В следующем году он должен составить 24,80 крон за евро. Михл повторил в четверг, что ЧНБ предотвратит чрезмерные колебания обменного курса кроны.
 

Источник: novinky.cz

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