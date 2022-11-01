ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем прогнозировался до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%

Чешский национальный банк (ЧНБ) в четверг ухудшил свой прогноз экономического развития на этот и следующий год. Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 2,2% в этом году и снизится на 0,7% в следующем. В предыдущем августовском прогнозе банк ожидал роста на 2,3% в этом году и на 1,1% в следующем. Об этом сообщил глава ЧНБ Алеш Михл на пресс-конференции после заседания правления банка. В прошлом году экономика выросла на 3,3%.

Центральный банк понизил оценку инфляции, которая, по его словам, составит до 15,8% в этом году (в августе он оценил ее в 16,5%). В следующем году ЧНБ ожидает падения потребительских цен на 9,1% (в то время как в августе прогнозировалось снижение на 9,5%).

По словам Михла, базовый сценарий нового прогноза согласуется с повышением рыночных процентных ставок и их последующим постепенным снижением в течение следующего года.

Согласно новому прогнозу ЧНБ, в этом году средний обменный курс кроны составляет 24,60 кроны за евро. В следующем году он должен составить 24,80 кроны за евро. Михл повторил в четверг, что ЧНБ предотвратит чрезмерные колебания обменного курса кроны.

Источник: novinky.cz

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