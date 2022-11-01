ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем прогнозировался до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%

Центральный банк понизил оценку инфляции, которая, по его словам, составит до 15,8% в этом году (в августе он оценил ее в 16,5%). В следующем году ЧНБ ожидает падения потребительских цен на 9,1% (в то время как в августе прогнозировалось снижение на 9,5%).
По словам Михла, базовый сценарий нового прогноза согласуется с повышением рыночных процентных ставок и их последующим постепенным снижением в течение следующего года.
Согласно новому прогнозу ЧНБ, в этом году средний обменный курс кроны составляет 24,60 кроны за евро. В следующем году он должен составить 24,80 кроны за евро. Михл повторил в четверг, что ЧНБ предотвратит чрезмерные колебания обменного курса кроны.
Источник: novinky.cz
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