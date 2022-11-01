Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Глава Центробанка Чехии: Готовьтесь к спаду в экономике

Глава Центробанка Чехии: Готовьтесь к спаду в экономике

Партнер рубрики:
Kochy
03 ноября
18:47
299
На заседании в четверг Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил процентные ставки на текущем уровне. Таким образом, основная ставка остается на уровне 7%. Однако ЧНБ ухудшил оценку экономического развития страны в этом и следующем году.

Глава Центробанка Чехии: Готовьтесь к спаду в экономике

Противники дальнейшего повышения, которых большинство в банковском совете ЧНБ, по-прежнему считают, что процентные ставки достаточно высоки, чтобы сдерживать инфляцию. Таким образом, с 22 июня базовая процентная ставка остается на уровне 7%, что является самым высоким показателем с 1999 года. 

«На следующем заседании мы оценим все данные и решим, сохранять или повышать ставки», — заявил на пресс-конференции глава ЧНБ Алеш Михл. 

Правление банка обсудило ставки в третий раз после смены состава совета ЧНБ во главе с новым управляющим. Он был противником их увеличения, когда был рядовым членом совета, и придерживается той же позиции сейчас. 

«В четверг пять членов банковского совета Чешского национального банка проголосовали за сохранение базовой процентной ставки на уровне 7%, двое потребовали ее повышения до 7,75%», — сказал Михл. Он ожидает, что процентные ставки будут постепенно снижаться в следующем году. 

Хотя рынки были готовы к такому решению, растут опасения, что долгосрочная стабильность внутренних ставок в будущем может усилить давление в сторону ослабления чешской валюты. 

«ЧНБ уже давно проводит интервенции в ее пользу, тем самым предотвращая ее существенное ослабление в условиях роста ставок в еврозоне. Поэтому текущее решение центрального банка не должно оказать существенного влияния на обменный курс кроны по отношению к евро», — сказал Томаш Кудла, директор по продажам Ebury в Чехии и Словакии. 

«Учитывая, что Европейский центральный банк, вероятно, продолжит значительно повышать свои процентные ставки в ближайшие месяцы, ЧНБ вскоре может столкнуться с выбором: немного повысить свои процентные ставки в рамках борьбы с инфляцией или установить защиту чешской кроны на более низком уровне, чем раньше», — добавляет он. 

«Если бы ЧНБ был вынужден преждевременно прекратить валютные интервенции, это могло бы привести к резкому ослаблению кроны. В таком случае ЧНБ, вероятно, не избежал бы дальнейшего повышения ставок», — отмечает Кудла. 

Согласно опросу Reuters, большинство аналитиков также ожидали сохранения ставок на текущем уровне. По их словам, ЧНБ примет решение о снижении ставок только в следующем году. Большинство опрошенных экспертов также ожидают продолжения интервенций для поддержки кроны в ближайшие 4–6 месяцев. 

В то же время ЦБ ухудшил оценку экономического развития в этом и следующем году. Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 2,2% в этом году и снизится на 0,7% в следующем. В предыдущем августовском прогнозе банк ожидал роста на 2,3% в этом году и на 1,1% в следующем. В прошлом году экономика выросла на 3,3%. 

ЧНБ также понизил оценку инфляции, которая по прогнозу составит 15,8% в этом году. В августе банк оценивал инфляцию в 16,5%. В следующем году ЧНБ ожидает инфляцию на уровне 9,1%. 

По словам Михла, чешская экономика сталкивается с инфляционным давлением внешних издержек. Потребление домохозяйств уже сдерживается высокими ценами на энергию и продукты питания, а также более высокими процентными ставками. По словам управляющего ЧНБ, влияние фискальной политики на экономическую активность пока нейтральное, но с инфляционным риском в будущем. 

Прогноз ЧНБ предполагает, что инфляция достигнет своего пика в последнем квартале этого года и в дальнейшем будет снижаться. Она должна достичь целевого показателя в 2% к середине 2024 года. 

Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают кредиты для предприятий и частных лиц более дорогими.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
03 ноября
19:47
91
Экономика
Новые автомобили стали настолько дорогими, что люди даже не приходят на них смотреть
Assets
03 ноября
17:34
223
Культура
Куда пойти с 5 по 11 ноября: шоу, фестивали и концерты в Чехии
Assets
03 ноября
17:06
316
Экономика
ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем прогнозировался до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%
Assets
03 ноября
16:31
430
Общество
В Чехию приходят холода, а некоторые люди остаются мерзнуть на улице. Армия Спасения собирает помощь
Последние новости:
Assets
03 ноября
19:47
91
Экономика
Новые автомобили стали настолько дорогими, что люди даже не приходят на них смотреть
Assets
03 ноября
17:06
316
Экономика
ЧНБ ожидает худший рост ВВП, чем прогнозировался до этого. Грядущая инфляция в Чехии теперь оценивается в 15,8%
Assets
03 ноября
16:31
430
Общество
В Чехию приходят холода, а некоторые люди остаются мерзнуть на улице. Армия Спасения собирает помощь
Assets
03 ноября
15:06
419
Экономика
Datlab: несмотря на санкции, количество госконтрактов для компаний с российским влиянием не уменьшается
Assets
03 ноября
13:43
529
Общество
В Словакии разбился автобус с чешскими туристами, девять человек ранены
Assets
03 ноября
12:45
832
Экономика
Президент Чехии Милош Земан наложил вето на поправку к бюджету
Assets
03 ноября
12:28
813
Общество
В Праге появилась загадочная телефонная будка рядом с Национальным театром. Зачем она там?
Assets
03 ноября
10:42
473
Общество
Большинство чехов недовольны государственной поддержкой в связи с последствиями энергетического кризиса
Assets
03 ноября
08:29
1215
Экономика
Минтруда Чехии хочет сократить размер пособия по безработице. Люди должны искать работу быстрее, считают чиновники
Assets
02 ноября
20:25
1802
Общество
Чешские регионы готовятся к зимней волне беженцев


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы