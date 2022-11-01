Глава Центробанка Чехии: Готовьтесь к спаду в экономике

На заседании в четверг Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил процентные ставки на текущем уровне. Таким образом, основная ставка остается на уровне 7%. Однако ЧНБ ухудшил оценку экономического развития страны в этом и следующем году.

Противники дальнейшего повышения, которых большинство в банковском совете ЧНБ, по-прежнему считают, что процентные ставки достаточно высоки, чтобы сдерживать инфляцию. Таким образом, с 22 июня базовая процентная ставка остается на уровне 7%, что является самым высоким показателем с 1999 года.

«На следующем заседании мы оценим все данные и решим, сохранять или повышать ставки», — заявил на пресс-конференции глава ЧНБ Алеш Михл.

Правление банка обсудило ставки в третий раз после смены состава совета ЧНБ во главе с новым управляющим. Он был противником их увеличения, когда был рядовым членом совета, и придерживается той же позиции сейчас.

«В четверг пять членов банковского совета Чешского национального банка проголосовали за сохранение базовой процентной ставки на уровне 7%, двое потребовали ее повышения до 7,75%», — сказал Михл. Он ожидает, что процентные ставки будут постепенно снижаться в следующем году.

Хотя рынки были готовы к такому решению, растут опасения, что долгосрочная стабильность внутренних ставок в будущем может усилить давление в сторону ослабления чешской валюты.

«ЧНБ уже давно проводит интервенции в ее пользу, тем самым предотвращая ее существенное ослабление в условиях роста ставок в еврозоне. Поэтому текущее решение центрального банка не должно оказать существенного влияния на обменный курс кроны по отношению к евро», — сказал Томаш Кудла, директор по продажам Ebury в Чехии и Словакии.

«Учитывая, что Европейский центральный банк, вероятно, продолжит значительно повышать свои процентные ставки в ближайшие месяцы, ЧНБ вскоре может столкнуться с выбором: немного повысить свои процентные ставки в рамках борьбы с инфляцией или установить защиту чешской кроны на более низком уровне, чем раньше», — добавляет он.

«Если бы ЧНБ был вынужден преждевременно прекратить валютные интервенции, это могло бы привести к резкому ослаблению кроны. В таком случае ЧНБ, вероятно, не избежал бы дальнейшего повышения ставок», — отмечает Кудла.

Согласно опросу Reuters, большинство аналитиков также ожидали сохранения ставок на текущем уровне. По их словам, ЧНБ примет решение о снижении ставок только в следующем году. Большинство опрошенных экспертов также ожидают продолжения интервенций для поддержки кроны в ближайшие 4–6 месяцев.

В то же время ЦБ ухудшил оценку экономического развития в этом и следующем году. Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 2,2% в этом году и снизится на 0,7% в следующем. В предыдущем августовском прогнозе банк ожидал роста на 2,3% в этом году и на 1,1% в следующем. В прошлом году экономика выросла на 3,3%.

ЧНБ также понизил оценку инфляции, которая по прогнозу составит 15,8% в этом году. В августе банк оценивал инфляцию в 16,5%. В следующем году ЧНБ ожидает инфляцию на уровне 9,1%.

По словам Михла, чешская экономика сталкивается с инфляционным давлением внешних издержек. Потребление домохозяйств уже сдерживается высокими ценами на энергию и продукты питания, а также более высокими процентными ставками. По словам управляющего ЧНБ, влияние фискальной политики на экономическую активность пока нейтральное, но с инфляционным риском в будущем.

Прогноз ЧНБ предполагает, что инфляция достигнет своего пика в последнем квартале этого года и в дальнейшем будет снижаться. Она должна достичь целевого показателя в 2% к середине 2024 года.

Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают кредиты для предприятий и частных лиц более дорогими.

Источник: seznamzpravy.cz

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