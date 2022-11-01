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Вода и канализация в Праге подорожают почти на 20%

Вода и канализация в Праге подорожают почти на 20%

Партнер рубрики:
Kochy
04 ноября
09:22
391
Жители Праги в следующем году будут платить за воду и канализацию примерно на 18,5% больше, чем в этом, что означает повышение цены за кубический метр до 128,13 кроны, сообщил пресс-секретарь компании Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Томаш Мразек. По его словам, цена вырастет в основном из-за увеличения расходов компании.

Вода и канализация в Праге подорожают почти на 20%

PVK сообщает на своем сайте, что среднегодовое потребление питьевой воды на одного жителя Праги в прошлом году в категории домохозяйств составило 41,2 кубометра. Среднесуточное потребление воды на человека в 2021 году в Праге составило 113 литров, в других регионах Чехии потребление ниже. 

Если цена вырастет на 18,5%, цена за кубический метр вырастет на 20 крон по сравнению с этим годом. В 2022 году жители Праги платили 108,13 кроны за кубический метр, что примерно на 6% больше, чем в 2021-м. 

Мразек сказал, что в этом году, помимо энергии, увеличились расходы компаний на химикаты, строительные работы и материалы. «Несмотря на экономию с нашей стороны, эти статьи, к сожалению, должны быть отражены в окончательной цене за воду и канализацию», — добавил он. 

В начале года совет и городская управа утвердили план инвестиций в инфраструктуру водного хозяйства, который предполагает увеличение цен на воду и канализацию на 2% выше уровня годовой инфляции. 

PVK на 51% принадлежит Veolia и на 49% — Pražská vodohospodáská společnost. Компания эксплуатирует водопроводную сеть протяженностью 4 444 км и канализационную сеть протяженностью 4 760 км, в прошлом году у нее был 93 521 контрактный потребитель.

Источник: novinky.cz

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