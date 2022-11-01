Чешские банки сообщают о значительном увеличении прибыли за три квартала 2022 года

Банки Česká spořitelna и Komerční banka сообщили о значительном увеличении прибыли за первые три квартала. У Česká spořitelna прибыль выросла на 40% в годовом исчислении, у Komerční banka — на 51%.

Банк Česká spořitelna, принадлежащий австрийской группе Erste Group Bank, заработал 15 млрд крон, Komerční banka сообщил о прибыли в размере 12,9 млрд крон.

Операционная прибыль Česká spořitelna увеличилась на 35,6%, до 22 млрд крон. По данным банка, увеличение операционной прибыли в основном связано с ростом бизнеса и общим развитием после пандемии ковида. Наиболее важным компонентом операционного дохода является чистый процентный доход, который увеличился на 24% в годовом исчислении, до 27,6 млрд крон. Выросли клиентские кредиты и депозиты, развитию также способствовали вложения в облигации.

«На чистый процентный доход также положительно повлияли более высокие процентные ставки по кредитам и депозитам», — говорится в сообщении банка.

У Komerční banka доходы выросли на 28,2%, до 29 млрд крон. На прошлогодний результат повлияли противоэпидемические мероприятия, также процентные ставки в прошлом году были существенно ниже. Общий объем кредитов группы Komerční banka за первые три квартала этого года вырос, но объем вновь выданных жилищных кредитов значительно сократился.

Другие банки также сообщают о больших прибылях

Raiffeisenbank также объявил размер своей прибыли за первые три квартала. Годовая чистая прибыль выросла на 89%, до 5,47 млрд крон. Банк также зафиксировал значительное увеличение объема кредитов и депозитов, в основном благодаря слиянию с Equa Bank.

Ранее Moneta Money Bank и UniCredit Bank также объявили о росте чистой прибыли в годовом исчислении. У Moneta за первые три квартала это было увеличение на 42%, до 4,1 млрд крон. UniCredit Bank сообщил о чистой прибыли в размере 6,62 млрд крон за первое полугодие, что на 26% больше, чем в прошлом году.

Česká spořitelna и Komerční banka опубликовали свои финансовые результаты 4 ноября. Сегодня парламент Чехии должен утвердить налоговый пакет правительства, который включает введение налога на сверхприбыль. Пакет должен затронуть энергетические компании и часть банковского сектора.

Источник: novinky.cz

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