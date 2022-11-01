Парламент Чехии утвердил налог на сверхприбыль

Палата депутатов Чехии 4 ноября утвердила налог на непредвиденную прибыль (сверхприбыль) для энергетических компаний, нефтеперерабатывающих заводов и банков. Он должен действовать со следующего года. Теперь это изменение будет рассмотрено Сенатом, и, если оно будет одобрено, закон подпишет президент.

«Я предложил ставку налога в размере 60%. Он будет действовать с 2023 по 2025 год», — представил параметры чрезвычайного налога глава Минфина Збынек Станюра (ODS).

Энергетические, нефтяные, горнодобывающие компании и банки должны будут платить налог на сверхприбыль. Доход от него предназначен для покрытия чрезвычайных расходов, которые понесет государство в связи с ограничением цен на энергоносители.

Чешские банки на этой неделе сообщили о резком увеличении прибыли за три квартала 2022 года.

Коалиция договорилась между собой о параметрах налога только в пятницу перед началом заседания. Например, партия TOP 09 хотела, чтобы ставка составляла 60% в первый год и 40% в последующие годы.

Партия «Пираты» также выступила со своим предложением по корректировке так называемого налога на непредвиденную прибыль. Ее представители хотели, чтобы чрезвычайный налог применялся с этого года. Но поддержки в коалиции они не нашли, поэтому сняли свое предложение.

«Был очень мощный призыв не вводить налог с 2022 года. Мы решили отказаться от этого», — сказал Якуб Михалек, глава парламентского клуба «Пиратов».

Однако некоторые представители правительственной коалиции передали в СМИ информацию о том, что налог может применяться уже в этом году. После их заявлений акции ČEZ и трех банков на Пражской фондовой бирже резко упали.

Предшественница Станюры, экс-глава Минфина Алена Шиллерова на пленарном заседании раскритиковала путаницу вокруг чрезвычайного налога.

Чрезвычайный налог был приложен в качестве поправки к налоговому пакету главой государственного казначейства. Новый закон увеличивает лимит, за которым следует обязательная регистрация в качестве плательщика НДС, с 1 до 2 млн крон. Лимит, до которого предприниматели могут платить так называемый единый налог, также повышается с 1 до 2 млн крон.

Источник: novinky.cz

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