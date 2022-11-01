Германия и Австрия соблазняют чехов более высокими зарплатами

Стартовая зарплата медсестер в Чехии не достигает даже 30 000 крон до вычета налогов в месяц. Диапазон зарплат медсестер составляет от 28 000 до 47 000 крон в месяц. Это на десятки тысяч крон меньше, чем зарабатывают медсестры в Германии и Австрии.

Клиники, дома престарелых и семьи из соседних стран привлекают медсестер из Чехии напрямую или через агентства по трудоустройству.

Например, на портале Jobs.cz пражская компания предлагает медсестре вакансию в частной клинике в Вене с зарплатой от 55 000 до 110 000 крон в месяц. На работу готовы принять и выпускников без опыта.

«Мы предоставим проживание в квартире, у нас есть столовая с хорошим выбором блюд, мы также оплатим обеды, а после ночной смены пригласим вас на завтрак. Рабочее место недалеко от центра», — завлекает реклама.

Требования: «Соответствующее образование не ниже бакалавриата, немецкий язык на уровне В2, что подтверждается сертификатом, стрессоустойчивость и готовность к переезду».

Прямо под этим объявлением находится вакансия социального работника Diakonia ČCE в Праге-Стодулки. Начальная зарплата — от 34 400 до 38 000 крон в месяц.

Еще меньше предлагается помощникам по уходу за людьми с психическими расстройствами, которых ищет пражская некоммерческая организация Sedmibarevno. Зарплата — от 28 000 до 30 000 крон. Для этой должности необходимо пройти курс аккредитованного работника социальных служб. Работа предполагает 12-часовые смены, которые требуют «умственной и физической выносливости».

Те, кто говорит по-английски или по-немецки и не связан семейными обстоятельствами, скорее отправятся на Запад, чтобы заботиться о пожилых людях. Когда пользователь вводит в поисковик в Интернете «работа по уходу за пожилыми людьми», первыми появляются предложения из Германии. Спрос здесь значительный.

Например, дрезденское кадровое агентство на своем сайте на чешском языке предлагает медсестрам из Чехии работу с полной занятостью на неопределенный срок со стандартной почасовой оплатой от 20 до 24 евро (480–580 крон) плюс бонусы за сверхурочные и ночные смены в размере 25%, дополнительную оплату за работу в воскресенье (+50% от почасовой оплаты) и по праздникам (+100%), а также стартовый бонус в размере 1 000 евро и бесплатное проживание.

Чешским социальным службам и некоммерческим организациям трудно конкурировать на рынке труда, когда базовая заработная плата не составляет даже 200 крон в час, а в случае с домашними ассистентами предлагается оплата менее 150 крон в час.

Источник: novinky.cz

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