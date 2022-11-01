Компания Westinghouse будет участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы в Чехии

​Тендер на строительство нового блока АЭС Дукованы, который в последние годы двигал чешскую политику, находится в завершающей стадии. В конце месяца претенденты из Америки, Франции и Южной Кореи должны подать свои заявки в ČEZ.

Североамериканская компания Westighouse возвращается к чешскому ядерному тендеру через десять лет — при правительстве Петра Нечаса она подавала заявку на строительство новых блоков в Темелине. Однако этот тендер отменили. «Мы не злимся», — уверяет директор компании по новым реакторам Дэвид Дархэм.

Однако на этот раз они будут участвовать в тендере с американским строительным партнером, крупнейшей американской инжиниринговой компанией Bechtel.

Westinghouse выбрала ту же стратегию в Польше, где на этой неделе подписала контракт на строительство первой в стране атомной электростанции. Для Темелина несколько лет назад Westinghouse объединила усилия с Metrostav. Однако Дархем обещает, что это не означает, что чешские компании потеряют контракт стоимостью 100 млрд крон.

«Идея состоит в том, что Bechtel выступит в качестве руководителя строительства, а затем они выберут местные строительные компании для фактического выполнения строительных работ», — сказал он.

В тендере на новый блок в Дукованах Westinghouse будет конкурировать с французской EDF и южнокорейской KHNP.

У Westinghouse «в кармане» строительство первой в Польше атомной электростанции, первая очередь которой будет состоять из трех реакторов. Вы больше не удовлетворены, у вас не реализованы или не заполнены производственные мощности в регионе?

Конечно, мы очень рады развитию в Польше, но это только часть нашей общей стратегии. Цель состоит в том, чтобы иметь парк реакторов AP1000 по всей Центральной и Восточной Европе. Как вы знаете, нас уже выбрала Украина, куда мы должны поставить девять реакторов, сейчас три, может быть, еще шесть в Польшу, мы боремся за четыре в Чехии, а также нас интересуют проекты в Словении, Словакии и Болгарии. Это наш план. Весь регион может извлечь выгоду из этой синергии.

Давайте просто внесем ясность. Вы подаете заявку на тендер Дукованы, ничего не изменилось?

Да, мы представим наше предложение вместе с нашим партнером Bechtel до конца месяца.

Как, по вашему мнению, выгодна эта региональная связь для Чехии?

Чехия имеет высококвалифицированную цепочку поставок, и чешские компании получат возможность участвовать в строительстве не только в Чехии, но и в Польше и, возможно, в Украине. Это означало бы экономические выгоды с долгосрочной перспективой. И конечно же, чем больше блоков мы построим, тем ниже может быть итоговая стоимость заказов. В чешском тендере мы являемся единственным претендентом, имеющим в эксплуатации или строящемся реакторе, который мы предлагаем для Дукован, у других претендентов (в рамках заданных параметров, - прим. ред.) нет такого построенного или строящегося реактора, что был бы риск.

Bechtel в качестве менеджера по строительству

Вы упомянули, что участвуете в тендере с американской строительной компанией Bechtel, какова ее роль? Как и в Польше?

Мы также сотрудничаем с Bechtel по строительству в США атомной электростанции Vogtle. По такому же принципу мы хотим сотрудничать в Чехии и Польше. Идея состоит в том, что Bechtel будет руководить строительством, а затем они выберут местные строительные компании для выполнения строительных работ.

Когда десять лет назад Westinghouse подала заявку на строительство новых реакторов в Темелине, вы объявили тендер с чешской компанией Metrostav, и это было представлено как обязательство привлечь чешские компании. Почему вы изменили свой подход?

Если вы посмотрите на аналогичные проекты в мире, они дешевле и быстрее, если компания строит более одного. Когда вы строите свой первый реактор, это всегда очень сложно. Во второй раз вы сделаете это лучше, быстрее и дешевле. И это становится лучше, повторение приносит пользу. Bechtel может передать свой опыт местным строительным компаниям и все, чему они научились при строительстве электростанции Vogtle.

Строительство АЭС сопровождается задержками, это касается и электростанции Vogtle. Можете ли вы обещать, что в случае с Дукованом задержек не будет? Сейчас, в условиях энергетического кризиса, когда Запад находится в эпицентре энергетической войны, спровоцированной Россией, соблюдение сроков в энергетических планах может стать важным вопросом.

Никто не может обещать вам это. Но мы сделаем все возможное, и я считаю, что лучшим доказательством для завершения проекта в срок и без перерасхода средств является опыт предыдущих проектов. Это можно доказать и историческим опытом - когда, например, в Японии в 70-х и 80-х годах прошлого века строили один реактор за другим, последние проекты шли очень быстро.

В последний раз у меня была возможность поговорить с представителями Westinghouse в январе этого года, когда вы уже говорили о сотрудничестве с Украиной. Как продвигаются ваши планы относительно Украины, Центральной и Восточной Европы?

Война не изменила наших планов на Украине, но затормозила их, да. Мы подписали соглашение с украинской государственной компанией «Энергоатом», согласно которому мы должны построить в стране девять реакторов. Более того, мы уже заключили конкретные контракты по первым двум из них. Несмотря на объективные препятствия, мы продолжаем сотрудничать с нашим заказчиком, например, по вопросам лицензирования.

Westinghouse имеет неудачный опыт работы с Чешской Республикой. Тендер на расширение Темелина во время правления Петра Нечаса не увенчался успехом. Вы как компания вложили в него много денег и политического капитала. Вы доверяете этому чешскому правительству, чтобы довести проект до конца?

Я бы не назвал это плохим опытом. Никому не нравится проходить долгий процесс торгов, тратить много денег, а затем проект снимается со стола. Но это бизнес. Он не вызывает враждебности или горечи. Вы должны быть в состоянии принять, даже если тендер не сработает. Я считаю, что у нас очень хорошие отношения с правительством и нашим клиентом ČEZ. Я думаю, мы в хорошем положении. Но это все равно соревнование.

В Польше без тендера

Вам в Польше было проще, не было тендера. У вас нет того опыта, когда перед чешским тендером нужно побеждать соперников.

В Польше не было официального тендера, правительства Польши и США вместе подписали соглашение, которое позволило нам пройти долгий и тщательный процесс планирования затрат и сроков.

Конкуренция в ядерной сфере также усилилась с приближением решений по тендерам в Центральной Европе. Вы подали в суд на корейского участника торгов из-за споров об интеллектуальной собственности в отношении корейского реактора. Вы утверждаете, что они должны получить ваше разрешение на экспорт своего реактора, потому что в нем используется технология Westinghouse.

Я должен быть осторожен с этим. Но да, мы подали в суд на KEPCO и KHNP. Очень жаль, я сам пять лет пытался разрешить это разногласие между нашими компаниями. Но это не сработало. Нам пришлось действовать, чтобы защитить нашу интеллектуальную собственность и соблюдать законы США об экспортном контроле, когда корейская сторона подала заявку в Польше, собирается участвовать в тендере в Чехии, и они также собираются обратиться к правительству Саудовской Аравии. Само по себе предложение нарушает правила экспортного контроля США и, по нашему мнению, запрет на обращение с нашей технологией, то есть с нашей интеллектуальной собственностью, без нашего разрешения. Так что нам пришлось действовать.

Касается ли этот спор и чешского тендера?

Мы подали иск в США, поэтому он будет применяться во всем мире. Я предполагаю, что мы победим, а затем применим это решение в каждой стране. У нас не было бы выбора.

Когда вы ожидаете решения по этому вопросу?

Это может занять годы. Это очень технический вопрос, эксперты должны оценить перед судом, изменили ли корейцы нашу технологию в своем реакторе. Мы думаем, что нет, они говорят, что верят, но пока не хотят этого доказывать. Так что посмотрим.

Когда вы подали заявку на Темелин десять лет назад, вы получили чрезвычайно сильную поддержку со стороны правительства США. Однако с тех пор Westinghouse претерпела трансформацию, после банкротства она была поставлена ​​на ноги благодаря канадским инвестициям.С новой структурой можете ли вы рассчитывать на поддержку американского правительства?

Я уверен, что мы увидим очень мощную поддержку со стороны правительства США, как это было в Польше, на всех уровнях, включая президента. Но у нас также была сильная поддержка со стороны предыдущей республиканской администрации. Я думаю, что это прекрасная возможность, когда пересекаются интересы наших правительств — экономика, декарбонизация и безопасность.

Источник: seznamzpravy.cz

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