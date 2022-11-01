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Глава парламента Чехии: реальный срок перехода на евро — 2030 год

Глава парламента Чехии: реальный срок перехода на евро — 2030 год

Партнер рубрики:
Kochy
05 ноября
18:59
342
Президент партии TOP 09 и председатель Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова на программной конференции партии в Праге 5 ноября назвала 2030 год абсолютно реалистичным для принятия единой европейской валюты – евро. В своем вступительном слове она также сказала, что ожидает сложных дебатов о повышении пенсионного возраста, но, по ее словам, эта дискуссия необходима. Она также высоко оценила помощь Чехии Украине после российского военного вторжения в феврале этого года.

Глава парламента Чехии: реальный срок перехода на евро — 2030 год

«Я даже не хочу представлять, как нынешние оппозиционные партии отнесутся к помощи Украине, если попадут в правительство», — сказала Пекарова Адамова. По ее словам, украинцы борются за свободу и безопасность Чехии, и помощь она считает основной обязанностью. Президент ТОП 09 подчеркнула, что не заметила ни намека на сомнение в партии и правительстве, стоит ли помогать Украине.

 В своем выступлении Пекарова Адамова затронула ряд тем. Например, в отношении принятия единой европейской валюты она заявила, что, хотя этого обязательства нет в текущем программном заявлении кабинета министров, дата уже должна быть установлена ​​в программе следующего правительства. «Мы никогда не должны сбрасывать со счетов пенсионную реформу, которая принесет устойчивые пенсии», - также сказала председатель партии. 

Климатический кризис она считает все еще актуальной проблемой, но сейчас, по ее словам, он как бы отошел на второй план. Что касается последствий эпидемии Covid-19 и начала войны в Украине, Пекарова Адамова сказала, что нынешняя власть взяла на себя управление страной в наихудшей возможной ситуации. 

Источник: novinky.cz



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