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Чешский миллиардер переводит бизнес за границу, чтобы избежать налога на сверхприбыль

Чешский миллиардер переводит бизнес за границу, чтобы избежать налога на сверхприбыль

Партнер рубрики:
Kochy
06 ноября
09:08
760
Энергетический и промышленный холдинг миллиардера Даниэля Кршетинского (EPH) переведет свою компанию EP Commodities, которая занимается торговлей энергетическим сырьем, из Чешской Республики за границу.

Чешский миллиардер переводит бизнес за границу, чтобы избежать налога на сверхприбыль

Он сделает это, потому что государство будет облагать компанию налогом на сверхприбыль, который был одобрен Палатой депутатов 3 ноября. 

По мнению холдинга, налогообложение таких компаний бессмысленно и не работает за границей, заявил в пятницу пресс-секретарь EPH Даниэль Частвай. 

По словам Частвая, в предыдущие годы EP Commodities (EPC) построила в Праге свой европейский центр торговли сырьевыми товарами, несмотря на то, что на электроэнергию, произведенную в Чешской Республике, приходится около 1% торговых объемов компании. 

«Исходя из этого стратегического и во многом патриотического решения, мы добровольно платили налоги в Чехии, предоставляли исключительно квалифицированные рабочие места и пользовались различными услугами чешских компаний. Наша деятельность имеет сильную динамику развития, в прошлом году мы достигли продаж в размере 357 млрд крон, в этом году мы рассчитываем превысить отметку в 500 млрд крон», — сказал Частвай. 

«Ожидаемый корпоративный подоходный налог на 2022 год может значительно превысить один миллиард крон. Обложение этих зарубежных доходов чешским налогом на непредвиденные расходы совершенно бессмысленно. Мы проинформировали правительство о ситуации, но оно все равно решило не освобождать иностранные доходы от налога на непредвиденные доходы», — добавил он.

По его словам, холдинг согласен с тем, что в текущей ситуации часть прибыли от высоких цен на энергоносители, которая генерируется в чешских энергетических компаниях, должна быть направлена на снижение негативных последствий энергетического кризиса. 

По мнению холдинга, утвержденное законодательное регулирование заходит слишком далеко в случае торговли энергоносителями и поэтому не имеет смысла. 

«Видимо, правительство решило поступить в соответствии с девизом, что каждое доброе дело должно быть наказано по заслугам», — сказал Частвай. 

«Поэтому наша европейская торговля будет развиваться в другой юрисдикции, государственный бюджет потеряет миллиардные доходы, а Чехия потеряет экономическую активность с чрезвычайно высокой добавленной стоимостью, за которую ей обычно приходится бороться с иностранными инвесторами», — добавил он. 

По его словам, место, где будет работать компания, пока не определено. 

Парламент Чехии утвердил налог на непредвиденные расходы в так называемом налоговом пакете. Со следующего года это затронет энергетические, нефтяные и горнодобывающие компании и банки. 

Доходы от налога предназначены для покрытия чрезвычайных расходов, которые государство понесет в связи с установлением максимальных цен на энергию. 

Налог будет выплачиваться в течение трех лет, с 2023 до 2025 года. Его ставка составит 60%. Предложение еще должно быть одобрено Сенатом и подписано президентом. Налог должен принести в следующем году 85 млрд крон, и проект бюджета уже рассчитывает на это. 

По оценкам Министерства финансов, для компенсации максимальных цен на энергоносители потребуется около 100 млрд крон. Министерство рассчитывает получить больше денег от сборов за производство электроэнергии. 

EP Commodities является членом группы EPH, в которой Кржетински и группа менеджеров владеют контрольным пакетом акций. Компания специализируется на торговле энергетическими товарами, а также транзитными и складскими мощностями. В настоящее время в ней работает около ста человек.

Источник: novinky.cz

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